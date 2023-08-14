中小學全國科展　竹市學生大放異彩勇奪5獎

▲第63屆全國科展-生物科第三名-光武國中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第63屆中小學全國科展7月30日於基隆劃下圓滿句點，今年經過各縣市初選後，共有404件優秀作品進入全國決賽，各縣市優異人才齊聚基隆，彼此切磋分享，新竹市薦送6件參賽作品中，即有5件作品獲獎。新竹市長高虹安勉勵獲獎選手們能持續精進，更進一步探索科學新知。

高弘安表示，恭喜學生們得獎、為新竹市增光，市府今年度挹注逾200萬元經費舉辦各項科學競賽，推廣科普教育及培養資訊能力；同時亦推動「生生用平板、班班有大屏、一師一載具」，期結合智慧科技，讓科學教育推動向下札根。

教育處表示，全國科展素有科學探究的奧林匹亞之稱，此屆全國科學盛會共展出404件作品，角逐高中、國中及國小等26個類別的獎項，竹市計光武國中、培英國中分別獲生物科及生活與應用科學科（一）第三名、育賢國中獲化學科佳作，關埔國小及東園國小分別獲化學科及生活與應用科學科（一）團隊合作獎，一口氣為竹市拿回5座獎項，高獲獎率獲大會肯定。

「被警衛提醒要關校門了」光武國中指導蔡明曉老師分享，孩子們因對生物有著高度興趣，過程十分努力與認真，光武國中以「探討外加電刺激對含羞草觸發運動的影響」作品獲全國生物科第三名佳績。

培英國中作品「瞭解不同氣泡牆對解決環境污染之影響」，以荷蘭海洋愛好者最新發現的氣泡牆為發想，透過模擬河川及反覆不斷的實驗修正，此件作品在培英國中校內選拔時一度不被看好，然而透過一次次的討論、實驗，不只代表新竹市參加全國，最拿下生活與應用科學（一）第三名佳績。

教育處補充說明，竹市另有3件作品獲得大會肯定，分別是育賢國中「能量行不行─以自製簡易光度計測定飲料中還原糖含量」獲化學科佳作、關埔國小「粽望所歸，讚碳不已—以粽葉悶燒製作活性碳之相關研究」獲化學科團隊合作獎及東園國小「偵藏不漏—漏水偵測與雲端即時接收系統」獲生活與應用科學（一） 團隊合作獎。