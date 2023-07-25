竹市培養孩子創客精神　培英國中奪中學生黑客松賽全國冠軍

▲培英國中黃昱鈞、黃昱喬、表弟張軒源獲得佳作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市培英國中學生在創客高手雲集的「第三屆中學生黑客松」競賽中，打敗眾多高中學長姐隊伍，創下首度以國中組之姿勇奪冠軍的紀錄。今年剛升上八年級的陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四位同學，在競賽勇奪第一名以及明日之星獎。

新竹市長高虹安表示，「第三屆中學生黑客松」競賽由教育部國教署、高雄市政府教育局、新興科技教育遠距示範服務計畫辦公室、高雄女中，以及台灣亞馬遜網路服務公司等共同舉辦，培英國中陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四位同學，從全國國、高中生的155支隊伍中勇奪所有隊伍中的第一名，另外，也特別榮獲大會中的明日之星獎，實屬難得，堪稱竹市之光。

教育處長童鳳嬌說，全國中學生黑客松比賽今年邁入第三屆，歷年來每年吸引近二百支國、高中生組隊參賽，隊伍都必須經歷「黑客海選」、「黑客決選」、「黑力展示」3關卡，學習如何運用人工智慧雲端應用，進而培養108課綱系統思考與解決問題的核心素養，最終完成創意發想設計出提案。

童鳳嬌進一步說明，高市長上任後推動「新竹好學」，落實以科技教育深耕校園為重點目標，讓竹市的孩子更有競爭力，預計3年內逐步達成「班班有大屏、一師一載具」的目標，盼未來有更多孩子能在黑客松比賽發光發熱。

教育處說明，此次競賽培英國中共有兩組參賽，陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四位同學組成｢創客茄子天團｣參賽，設計出「黑客之歌-伴奏生成服務」的作品，獲得第一名；升上九年級的黃昱鈞、黃昱喬雙胞胎兄妹及表弟張軒源組成聯隊｢ST黑客思｣，以「Hi!Terry-AI人工智能導遊」也贏得佳作獎肯定。

「希望透過我們的作品，讓每個人都能成為音樂創作人」隊長陳定波說，「黑客之歌-伴奏生成服務」主要的創作起源是平時在玩音樂過程中，發現市面上的伴奏譜價格較昂貴，但想要自己創作時，卻發現製作過程乏味且重複性高，並經常會遇到靈感空白期，這個作品能讓音樂家的創意結合人工智慧的快速處理，讓創作者與人工智慧一起成長，實現一人樂團的理想。最後他也感謝施曉琪老師利用假期給予意見和指導。

而獲得佳作獎的作品「Hi!Terry-AI人工智能導遊」，則是由培英國中雙胞胎兄妹黃昱鈞、黃昱喬及其表弟張軒源共同創作，創作學生們表示，希望藉此幫助想要自由行的旅行者，透過容易操作的系統介面，彷彿有一位專業導遊陪伴，減少旅行中的困擾，順利完成每趟旅行。特別感謝指導老師及競賽闖關中不斷給予意見的教授們，雖然參賽過程壓力頗大，但回顧起來是一趟精彩的旅程。

「學生自發的參賽熱情與投入程度，都讓人十分驚艷與佩服」指導老師施曉琪說，這項比賽注重的是創意，國中生能夠利用自己課餘時間，把AI模型創作出來實屬不易。孩子們堅持想玩的自己動手做，正是資訊素養的最佳展現。