國外英語系青年來台志工服務　深化竹市雙語教育

▲生及貴賓進行合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「海外青年志工英語服務學習營」自7月17日至28日登場，由僑務委員會及教育部結合海外資源，挑選優秀的英語系國家青年來台進行志工服務活動。新竹市這次共8所學校申請舉辦學習營，今(17)日在東園國小舉行開幕式，新竹市副市長蔡麗清出席與各校線上連線，為活動拉開序幕，盼透過學習營培養學生學習英語的興趣，以國際交流的方式進一步深化竹市雙語教育。

蔡副市長表示，新竹市積極推動雙語教育與國際交流，此次營隊為竹市的孩子提供更多英語學習機會，藉由活潑與生活化的課程設計，營造出彷彿身在國外，必須使用英語溝通及解決問題的沉浸式英語學習環境。

蔡副市長說，市長高虹安相當重視「引進國際資源，培養青年競爭力」，盼藉由營隊，讓海外青年透過英語教學服務增加對台灣的認識；而在地學生也能增進國際素養、落實外語學習，並累積國民外交能力。

教育處長童鳳嬌說，新竹市看重每一個孩子的需要，期盼透過營隊活動，讓孩子們能夠培養學習英語的興趣，和開口說英語的信心，當他們長大後，也能像這些海外青年志工一樣，走出台灣，在需要他們的地方貢獻一己之力。

教育處說明，這次營隊竹市共有8所學校申請辦理，分別為：東園國小、東門國小、香山國小、民富國小、陽光國小、富禮國中、南華國中與華德福實驗學校，各校除了開放自己的學生報名，亦開放市內其他學校學生參加，讓孩子們暑假期間可以在校園裡學習外語，體驗異國文化學習、擴展國際視野。

教育處補充說明，學校以接待家庭的方式招待海外青年志工住宿，而在週末時間，將由學校師長帶他們遊覽參觀各地景點，希望透過這樣的互動，青年志工除了英語教學的身份外，也與該校師生家庭建立關係，讓這群青年更認識台灣這塊土地的人事物，也讓竹市師生成功地進行一場國際友好外交行動。