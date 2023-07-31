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竹市12所國高中小校長就職　高虹安期勉打造優質學習環境

▲高虹安宣讀9位新任校長聘書。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安宣讀9位新任校長聘書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市112學年度第一學期校長就職典禮今(31)日舉行，共有3位續任校長、9位新任校長宣誓到任，同時致贈紀念品祝福退休的育賢國中校長黃淑文，感謝黃校長對教育的努力及奉獻。新竹市長高虹安勉勵各校校長秉持教育初衷，共同打造屬於新竹市的優質教育特色，提供孩子們幸福的學習環境！

「校長是引領學校發展進步的靈魂人物！」高虹安說，期勉校長們進入學校的時候，可以更加了解地方的社區特色、家長孩子的期待，秉持教育初衷，以孩子們的品學及未來為最大考量，發揮溝通、協調、整合的領導力，凝聚共識，運用專業智慧，展現卓越領導，與團隊夥伴們一起打造學校亮點特色，為孩子們搭建適性學習的舞台，實踐新竹好學的教育目標。

高虹安表示，教育品質不僅與孩子們的未來息息相關，更關乎城市未來的發展與競爭力。因此，她在上任之後，做了許多教育政策的推進，從「提高學生午餐經費補助」、「規劃安心通學專車」照顧孩子們就學需求；推動「班班有大屏、一師一載具」建置智慧校園發展數位教學、實施「代理教師聘期一年制」穩定師資來源、「調降國中7科教師授課節數」減輕教師負擔、實施「校校均質計畫」、「發展各校特色課程」、「推動雙語教育」等，逐步改善學校教學環境，提高教與學的效能。

教育處長童鳳嬌表示，感謝教育界同仁的付出與努力，新竹市教育力在全國評比中經常名列前茅，在座12位校長都是教育經歷豐富的人才，接下聘書代表著教育責任與使命傳承，期許校長們發揮專長，用心經營學校，在既有的基礎之上，繼續往前邁進，為各自的學校帶來嶄新氣象，營造優質幸福的學習環境，讓新竹市的孩子成為世界的孩子。

教育處表示，今日中小學校長就職典禮，由高市長頒發校長聘書，主計處長李慧君擔任監交人，童處長擔任監誓人。3位續任校長，過去四年辦學榮獲親師生以及校長續任評鑑與遴選委員會的肯定，分別為：建功高中校長林國松、關東國小校長李瑞剛、大庄國小校長許雅惠。

9位新任校長則是：成德高中校長沈永昆、育賢國中校長王信友、南華國中校長張蔚雯、大湖國小校長謝翠祝、科園國小校長徐美玉、舊社國小校長李佳穎、南寮國小校長李麗娥、朝山國小校長陳嚴坤、載熙國小校長莊傑志。新任校長中其中5位已有擔任校長經驗，辦學經驗豐富，所帶領的學校在教學及各方面都有傑出表現。

另外4位為初任校長，分別為成德高中校長沈永昆，具體育專長，原任國立關西高級中學校長室秘書；育賢國中校長王信友，原服務於培英國中，借調教育處擔任課程督學，負責新聞聯絡業務；南華國中校長張蔚雯，原服務於光武國中，借調教育處課發中心擔任課程督學，負責國教輔導團業務；大湖國小校長謝翠祝，原服務於港南國小，擔任總務主任、教務主任多年，行政資歷豐富。

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