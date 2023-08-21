郭台銘喊「轟炸台灣前先問媽祖」　綠：國家安全不該寄託精神層面

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（20日）說，「兩岸的軍機繞台時，一定會經過媽祖湄洲的上空，先問一下媽祖，因為大陸的空軍弟兄服務媽祖，先問說我來轟炸台灣，我來打台灣，媽祖你有沒有同意？」對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（21日）表示，不能把國家安全寄託在精神層面，忘戰必危，政府應提升國防戰力保護國人。

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、莊瑞雄今天上午舉行記者會，答覆媒體提問。

針對郭台銘主張，共機轟炸台灣前應該先問過媽祖一事，莊瑞雄說，郭台銘對兩岸可能有他特殊的看法，但是對政府來說，國雖大，但貿然啟動戰爭，都會造成自己國家的風險，例如俄羅斯攻打烏克蘭，可是也必須要講，古有明訓「忘戰必危」，不管多強大都必須提升自身國防戰力。

莊瑞雄表示，政府提升國防戰力，是為了保護國人和國家安危，至於是不是要拜哪個神，或者郭台銘獨鍾媽祖，民進黨團均尊重，可是就國家安全來看，當然不能把國家安全寄託在精神層面，而是必須穩健、負責地維護國家安全。

劉世芳說，媽祖旁邊有千里眼和順風耳，希望郭台銘拜媽祖、拜關公，若有千里眼和順風耳的訊息，能夠早日讓政府知道。她直言，一位要參選國家領導人的人，用媽祖這段「戲謔式說法」來表達對台海穩定的看法，她就是一笑置之，而政府知道居安思危，這是讓國家生存、穩健安全的基礎。