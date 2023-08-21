賴清德支持度4成3「太離譜」　他抓疑點：抽樣失真還是策略性民調？

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會公布2024總統大選民調，相較7月所做調查，民眾黨柯文哲變化最小，些微下滑1.2個百分點，但民進黨的賴清德支持度大幅成長了7個百分點飆到43.4%，創下歷史新高，而國民黨侯友宜則是掉了6.6個百分點來到13.6%。前國民黨立委陳學聖質疑，這段時間沒發生什麼事，賴清德去趟美國支持度就大升，而藍營竟瞬間崩盤，「台灣民意基金會最好給個說法，不然背後有否政治動機，就不要怪人聯想推論了！」

根據台灣民意基金會最新民調，賴清德43.4%領先、柯文哲26.6%居次、侯友宜13.6%殿後，而尚未決定有10.2%，沒意見者6.1%，與7月相比，賴清德與侯友宜支持度一長一消，引發各界關注。

陳學聖說，大家目前共識是賴清德領先，侯友宜跟柯文哲還在纏鬥，現在卻突然變成一大、一中、一弱，台灣民意基金會還大喇喇說，選戰結構已改變，不再是「兩邊和大於第三邊」，真有點太離譜。

陳學聖指出，這次8月份民調，各項目沒什麽起伏，唯獨賴清德上升7個百分點，侯友宜掉6.6個百分點，這未免太巧了吧？是侯友宜支持者「由藍轉綠」？難道這段時間賴清德去一趟美國，支持度就大升，那不就應該再多去幾次？而國民黨陸軍組織已啟動，小雞也歸隊，不再亂跑，雖然反映在民調，上升速度不快，但一定慢慢有起色，怎可能沒大事發生，就瞬間崩盤？「太多太不可思議的懷疑」。

陳學聖質疑，台灣民意基金會的調查是民調抽樣失真還是策略性民調？「我如果是台灣民意基金會，一定會考慮要不要發布這份民調，以免砸了自己招牌！」

台灣民意基金會民調訪問期間是2023年8月14至15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。