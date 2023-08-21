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說賴清德挺台獨已過時？　民進黨：中華民國本來就主權獨立

▲▼台北市議會市政總質詢民進黨顏若芳、林延鳳及趙怡翔三位議員，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨國際部主任趙怡翔。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

《華郵》專欄作家羅金（Josh Rogin）近日撰文指，說民進黨總統參選人賴清德「挺台獨」很危險的論調已然過時，在台灣，統派消失是趨勢。對此，民進黨國際部主任趙怡翔今（21日）表示，中華民國本來就是主權獨立的國家，世界民主社會關注台海穩定，大家最擔心的不是來自台灣國內，而是來自對岸的武力威脅。

趙怡翔今天上午在民進黨中央記者會應詢表示，本來中華民國就是一個主權獨立的國家，從這個立場上，並沒有所謂的台獨紛爭，大家都支持中華民國台灣是主權獨立國家這樣一個事實。

趙怡翔透露，羅金應該有參加這次賴清德過境美國時舉辦的僑宴，也聽到賴清德的發言，他認為這些發言除了代表台灣穩健的外交兩岸路線，也是賴清德要團結台灣社會的最大努力，從這個角度可以看到，世界民主社會，無論是專欄作家、美日韓高峰會相關領袖，大家都關注台海和平穩定，而大家最擔心的，不是來自台灣國內，而是來自對岸的武力威脅，「這是世界的議題，並不是我們台灣必須單獨面對的」。

此外，針對民眾黨主席柯文哲近日接受《中天新聞》專訪時表示，針對兩岸關係，故總統李登輝曾告訴他，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，「國與國」就少提一點。

趙怡翔回應，台灣是民主國家，政治、政黨無論基於任何形式或意識形態，都屬於對內競爭，對外確實應該團結一致，在台海的相關議題上，包括18日的美日韓峰會，還有全球民主世界的立場，都是一致的，就是希望可以共同確保、維護台海的現狀，反對任何武力脅迫及挑釁，台灣也跟世界的立場是站在一起的。

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