郭台銘喊「媽祖是兩岸和平象徵」　她諷：看來解放軍不信媽祖

▲郭台銘稱媽祖是兩岸和平的象徵。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘20日赴新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」時表示「媽祖是兩岸和平的象徵」，他也向中國空軍喊話，先問問看媽祖「我來轟炸台灣、打台灣，媽祖你有沒有同意」。對此，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺21日則在臉書諷刺，「可是郭董...幾乎每天都有共機穿越台海中線，看來解放軍不信媽祖」，她也強調，所謂的媽祖文化就是中國用來對台進行宗教統戰的工具。

郭台銘昨在板橋慈惠宮的「廟口開講」提到，「媽祖是兩岸和平的象徵」、「兩岸人民同根同種，都在媽祖的庇佑下和平長大」、「兩岸的軍機繞台時，一定會經過媽祖湄洲的上空，先問一下媽祖，因為大陸的空軍弟兄服務媽祖，先問說我來轟炸台灣，我來打台灣，媽祖你有沒有同意？」

對此，楊佩樺諷刺，「可是郭董...幾乎每天都有共機穿越台海中線，看來解放軍不信媽祖。」她強調，在中國共產黨的眼皮子下是不能有宗教信仰的，而所謂的媽祖文化就是中國用來對台進行宗教統戰的工具，「也就是說，中國的媽祖是媽祖文化，在台灣才有媽祖信仰。」

楊佩樺舉例，前陣子在烏克蘭奧德薩遇到離自己最近的空襲，就是俄軍用飛彈直接炸掉東正教大教堂，這同時也是俄羅斯最主要的宗教信仰，由此可見，任何的信仰都不如侵略者心中的野蠻與貪婪。她最後直言，「郭台銘如果想要保有可貴的宗教信仰自由，唯一的方式是遠離中國，而不是金門和平宣言。」