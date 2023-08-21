賴清德參香感謝藍前議長陳錦祥　喊「民主大聯盟」國會過半

▲台北市前議長陳錦祥（右）陪同副總統賴清德（左）赴台北火聖廟參香。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）上午前往拜會國民黨籍的台北市前議長陳錦祥，隨後前往火聖廟參香。他參香後致詞說，他要特別向擔任主任委員的陳錦祥表示敬意，因為火聖廟不只是信仰中心，更是公益的化身，而他盼推動國家希望工程，將台灣打造成民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，並盼民進黨所推動的「民主大聯盟」國會過半，推動國家進步，特別是要打擊黑金槍毒詐。

賴清德今天上午在陳錦祥、社民黨立委參選人苗博雅、民進黨立委參選人王閔生，以及多位民進黨公職、在地里長們陪同下，前往位於台北市大安區的火聖廟參香。

賴清德致詞說，火是人類文明的轉捩點，讓族群得以擴大，科技得以進步，因為有火才有辦法烹調、禦寒、抵禦也受侵襲，而在台灣的傳統信仰中，火神就是火德星君，今天來參拜火德星君，除了要祈求國泰民安、風調雨順，也要祈求台灣能夠繁榮發展，神威顯赫讓台灣社會減少祝融之災，同時保佑消防人員，出入火場救災的時候，能夠一切平安。

賴清德表示，需要神明保佑外，也需要人努力，總統蔡英文非常重視消防人員的權益和安全，不久前立法院三讀《消防人員設備法》、三讀修正《消防法》，目的就是要保障消防人員，而行政院也編列新台幣12億元補助全台消防車汰舊換新、19億元補助消防車輛汰舊換新。

賴清德特別表示，他要特別藉此機會向擔任火聖廟主任委員的陳錦祥表示敬意，因為在大家共同努力下，火聖廟成為公益的化身，包括捐助弱勢、提供獎學金，地方有任何需要，廟方都站在第一線。

苗博雅表示，火德星君護佑民眾平安，這也是政治工作者的使命，政治工作者所求無他，要求的就是社會進步、國家團結，才能達到台灣安全的目標，這也是賴清德多次提出的「四個堅持」、「四大支柱」主張，以和平為燈塔，以民主為指南針，今天跨黨派一同齊聚一堂，呈現台灣社會團結，或許政黨有所不同，但是為台灣好的心願是跨越政黨的，相信台北市大安區可以不分黨派站在一起，共同為為台灣好的目標一起努力。