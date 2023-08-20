　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘自爆「2次差點被大車撞到」　主張讓斑馬線有威權

▲▼永齡基金會創辦人郭台銘出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲永齡基金會創辦人郭台銘出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，號召民眾上街，並拋出五大訴求，不過天空不作美，凱道現場下起傾盆暴雨。輪到永齡基金會創辦人郭台銘上台發表談話時，他自爆，曾在住家附近散步過馬路時，兩次差點被大型車輛撞到，他認為，大家要養成「停看聽」的習慣，要讓斑馬線有它的威權。

郭台銘表示，非常感動大家冒著大雷雨，在這裡參加五大訴求的公益活動，這場活動沒有任何政治色彩，他非常支持五大訴求。他強調，還路於民重要在於，對於人行走斑馬線時候，所有不管是開車、開公車的，或騎車的，一定要「停聽看」，走在斑馬線，真正讓人身安全得以保障，讓斑馬線有它的威權。

▲▼永齡基金會創辦人郭台銘出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘透露，有一天晚上出來散步，在他家附近過馬路，就有兩次差一點被大型車輛所逼到邊上，差點被撞到，「我感覺到斑馬線上，每一個車輛右拐或左拐的時候，一定要停聽看，讓走在斑馬線上人民感受到絕對自由、絕對安全，大家也養成這習慣」。

在硬體建設部分，郭台銘表示，很多右拐時候，公車看不到行人，這是道路交通要改善部分，他希望政府有關單位應該要注意，所有規劃設計，要讓斑馬線在車在轉彎時候，有足夠距離安全，讓車輛轉彎時候看得到行人，希望可以停聽看。最後，他強調，這活動非常有意義，非常榮幸參加這活動，希望訴求老百姓聽得到。

▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，現場下起傾盆暴雨。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
不是鍋貼水餃！八方雲集「必點餐點」內行推爆
快訊／雙北13區發布淹水警戒！
快訊／國家警報響！3縣市大雷雨狂炸　士林區災防告警
快訊／萬人大遊行遇暴雨！　民眾冒雨集結
林俊傑唱一半「眼睛被射紅」！　兇手叫囂：要把他照瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德出席還路於民大遊行　黃揚明評：當家去鬧事

朱學恒高調「1動作」爆準備復出：打擊歪哥！　兩派炒翻

時代力量冒大雨挺凱道遊行　「行人地獄是國家恥辱」

快訊／郭台銘自爆「2次差點被大車撞到」　主張讓斑馬線有威權

北市逾3個月4起天坑　陳怡君籲李四川：「極端氣候」不應成卸責之由

賴清德出席「還路於民」遊行　李彥秀怒提3問：用何種身分參加？

綠嗆北市出現天坑「人在哪？」　王鴻薇：沒有懈怠！不用說三道四

要共機繞台「先問媽祖有無同意」　郭台銘：她是兩岸和平象徵

政壇中《山道猴子》是誰？　她舉柯文哲：一齣虛榮心膨脹的悲劇

LIVE／還路於民大遊行登場！　拋五大訴求「賴侯柯郭都現身」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

賴清德出席還路於民大遊行　黃揚明評：當家去鬧事

朱學恒高調「1動作」爆準備復出：打擊歪哥！　兩派炒翻

時代力量冒大雨挺凱道遊行　「行人地獄是國家恥辱」

快訊／郭台銘自爆「2次差點被大車撞到」　主張讓斑馬線有威權

北市逾3個月4起天坑　陳怡君籲李四川：「極端氣候」不應成卸責之由

賴清德出席「還路於民」遊行　李彥秀怒提3問：用何種身分參加？

綠嗆北市出現天坑「人在哪？」　王鴻薇：沒有懈怠！不用說三道四

要共機繞台「先問媽祖有無同意」　郭台銘：她是兩岸和平象徵

政壇中《山道猴子》是誰？　她舉柯文哲：一齣虛榮心膨脹的悲劇

LIVE／還路於民大遊行登場！　拋五大訴求「賴侯柯郭都現身」

賴清德出席還路於民大遊行　黃揚明評：當家去鬧事

快訊／雨彈轟炸！新北轎車困華江橋下河堤「險滅頂」　警消急救援

朱學恒高調「1動作」爆準備復出：打擊歪哥！　兩派炒翻

山道女猴子騎杜卡迪北宜跑山　跨雙黃線撞對向重機！2人送醫

只需一通電話！好友卯起來餵飽(G)I-DLE　舒華感動：果然是我家鄉

日相岸田文雄首度視察福島核電廠　決定「核廢水排海」時期

男友想買私人自慰片！「5分鐘1千元」眾人傻了：男生錢真好賺

快訊／國家警報又響！暴雨再灌1地　雨彈升級「7縣市豪大雨特報」

山道猴子出沒台中鰲峰山？「時速破百」遭打臉　警曝追查結果

《地獄里長》妮妮是「未來少女」！　火辣私照曝光網驚：差太多了吧

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

政治熱門新聞

快訊／台北市又現天坑！民生東路二段遭殃　顏若芳籲市府全面檢討

快訊／國民黨萬華立委人選難產！朱立倫5字回應了

「感覺沒做什麼」網疑賴為何民調4成

幕後／郭營說客來不停　見柯文哲悍拒搭檔後竟改口「不會死挺」

柯文哲：大學學費該漲就漲　不漲是因噎廢食、本末倒置

批藍在中正萬華要掛　郭昭巖認傳錯群組

LIVE／還路於民大遊行登場！　拋五大訴求「賴侯柯郭都現身」

影／中共徐州艦現蹤！　軍方公布海軍田單艦貼身緊盯畫面

「賴侯柯郭」首度同場較勁！　「還路於民」遊行下午登場

「侯友宜9月民調會30％！」 　李乾龍批郭台銘沒誠信　

國民黨名有中國、民進黨名沒台灣　柯文哲：台灣民眾黨以台灣為名

郭正亮曝最新民調賴清德39.4%　揭原因「簡單講就是有總統樣子」

參選總統重大表態？　郭台銘：希望媽祖保佑讓我為台灣做事

國民黨《山道猴子》真人版演員名單曝　網笑：韓國瑜到哪都主角命

更多熱門

相關新聞

賴清德出席「還路於民」遊行　李彥秀怒提3問：用何種身分參加？

賴清德出席「還路於民」遊行　李彥秀怒提3問：用何種身分參加？

行人地獄憾事不斷上演，「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，號召上萬民眾上街，並拋出五大訴求，希望政府能給人民一條安全的路，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘皆會出席。國民黨台北市議員李彥秀則在臉書對賴清德提出三個問題，怒問賴清德是以何種身分參加？

「還路於民」登場！逾200人冒暴雨集結凱道　今估最多上看2萬人

「還路於民」登場！逾200人冒暴雨集結凱道　今估最多上看2萬人

要共機繞台「先問媽祖有無同意」　郭台銘：她是兩岸和平象徵

要共機繞台「先問媽祖有無同意」　郭台銘：她是兩岸和平象徵

柯文哲喊「郭柯合配不可能」　郭台銘：他會贏的話就選到底啊！

柯文哲喊「郭柯合配不可能」　郭台銘：他會贏的話就選到底啊！

柯文哲Line問「走路上安全嗎」！任內死亡最低　交部提1理由打臉

柯文哲Line問「走路上安全嗎」！任內死亡最低　交部提1理由打臉

關鍵字：

郭台銘還路於民

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

自豪長太帥「被大38歲女星包養13年」！他變富豪後悔了

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面