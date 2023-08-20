快訊／郭台銘自爆「2次差點被大車撞到」　主張讓斑馬線有威權

▲永齡基金會創辦人郭台銘出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，號召民眾上街，並拋出五大訴求，不過天空不作美，凱道現場下起傾盆暴雨。輪到永齡基金會創辦人郭台銘上台發表談話時，他自爆，曾在住家附近散步過馬路時，兩次差點被大型車輛撞到，他認為，大家要養成「停看聽」的習慣，要讓斑馬線有它的威權。

郭台銘表示，非常感動大家冒著大雷雨，在這裡參加五大訴求的公益活動，這場活動沒有任何政治色彩，他非常支持五大訴求。他強調，還路於民重要在於，對於人行走斑馬線時候，所有不管是開車、開公車的，或騎車的，一定要「停聽看」，走在斑馬線，真正讓人身安全得以保障，讓斑馬線有它的威權。

郭台銘透露，有一天晚上出來散步，在他家附近過馬路，就有兩次差一點被大型車輛所逼到邊上，差點被撞到，「我感覺到斑馬線上，每一個車輛右拐或左拐的時候，一定要停聽看，讓走在斑馬線上人民感受到絕對自由、絕對安全，大家也養成這習慣」。

在硬體建設部分，郭台銘表示，很多右拐時候，公車看不到行人，這是道路交通要改善部分，他希望政府有關單位應該要注意，所有規劃設計，要讓斑馬線在車在轉彎時候，有足夠距離安全，讓車輛轉彎時候看得到行人，希望可以停聽看。最後，他強調，這活動非常有意義，非常榮幸參加這活動，希望訴求老百姓聽得到。

▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，現場下起傾盆暴雨。（圖／記者李毓康攝）

