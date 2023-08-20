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暴雨熄不了怒火！主辦單位宣布「還路於民」遊行破2.5萬人

記者李姿慧／台北報導

不滿行人地獄憾事仍上演，「還路於民」大遊行今(20日)下午1點登場，活動開始1小時後出現暴雨狂轟，民眾冒雨擠在凱道上聲援，截至下午近3時，主辦單位宣布現場人數已破2.5萬人。學者也到現場聲援，怒吼台灣行人像難民，他們只希望讓孩子、以及孩子的下一代，能好好在城市中生活。

▲▼主辦單位宣布還路於民大遊行破2.5萬人。（圖／記者李姿慧攝）

▲主辦單位宣布還路於民大遊行破2.5萬人。（圖／記者李姿慧攝）

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「行人零死亡推動聯盟」發起凱道「還路於民」萬人大遊行，民眾持續湧入凱道，主辦單位宣布現場人數已破2.5萬人，不過根據現場目測，則預估有數千人。還路於民遊行也是首次出現各黨總統參選人全數參與的陳抗活動，除政治人物外，也有許多民間團體、學者、網紅聲援。

今也到現場聲援的中原大學設計學院院長趙家麟表示，2023年8月20日是具歷史意義的日子，也是讓人感動的日子，今天上午熱得半死，下午雨大個半死，但現場人還是這麼多，是為甚麼原因，大家聚在這邊不散，就是為了一個簡單的訴求「還路於民」，別的國家生活的必須，台灣要上街頭爭取，在歐洲和日本，行人是被好好照顧的，行人是被尊重的，行人有很大自主權，但在台灣的行人卻像難民。

▲▼主辦單位宣布還路於民大遊行破2.5萬人。（圖／記者李姿慧攝）

▲主辦單位宣布還路於民大遊行破2.5萬人。（圖／記者李姿慧攝）

趙家麟表示，台灣每年事故死亡超過3千人，受傷超過近50萬，已經10年了，每年交通事故受傷人數仍超過40萬人，今天透過遊行希望讓大家探討行人權益，沒有對立、沒有沒有顏色，這是全民共同的訴求，這次行人權益遊行都是庶民發起的，高雄的行人大遊行竟然是高中生發起，讓他看到了希望，現在起風了，只希望我們跟我們的孩子、還有孩子的孩子，可以好好在城市中生活。

趙家麟也提出6訴求，包括台灣交通零死亡、行人通行平權保障、老吾老幼吾幼的都市規劃、無障礙設計、公共運輸快速普及、行人跟自行車才是城市主體。

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