快訊／藍委稱責任交給下任總統　侯友宜喊「車讓人、強讓弱」

記者鄭佩玟／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」於今（20）日在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，國民黨總統參選人侯友宜致詞指出，從交通法規、都市計劃去重新做檢討，因為人車不分混淆整個交通空間，所以我們要檢討交通號誌跟標線，這些不合時宜的狀況，我們都要落實去改正，必須要「車讓人、強讓弱」，這是天經地義，人本環境的交通裡，不是只有規範跟規矩，還必須有品德跟修養，因為別忘了，下了車我們都是行人，行人好，台灣會更好！

▲國民黨總統參選人侯友宜出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

今天的大遊行前，先安排國內各政黨進行短講，輪到國民黨時，藍委游毓蘭先行致詞指出，台灣的交通安全已經到一分鐘都刻不容緩，中華民國台灣號稱經濟起飛多年，卻被外媒嘲笑行人地獄，把這樣的（交通安全）責任交給下一任總統侯友宜，不過由於主辦單位已表明，今天活動不涉及政黨競選宣傳，此時現場觀眾出現噓聲。侯友宜便在此時接過麥克風後說，台灣的交通安全面對是史無前例的嚴峻挑戰，要痛定思痛、徹底改進，希望讓下一代有更理想優質的環境，給青年朋友做報告，從交通法規、都市法規去重新做檢討，以回應還路於民的五大訴求。

侯友宜續指，人車不分混淆整個交通空間，檢討交通號誌跟標線，在這不合時宜的狀況下，我們必須要車讓人、強讓弱這是天經地義，人本環境的交通裡，不是只有規範跟規矩，還必須有品德跟修養，因為別忘了，下了車我們都是行人，行人好，台灣會更好！讓人本環境的交通，擺脫地獄惡名，還給下一代找回行人的快樂跟尊嚴。

主持人隨後也緩頰，這不是政治議題，而是人本議題。