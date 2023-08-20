幕後／郭營說客來不停　見柯文哲悍拒搭檔後竟改口「不會死挺」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來勤走全國，並同時向柯、侯兩陣營遞出橄欖枝，仍未放棄爭取2024年的總統大位。但郭的善變性格已讓民眾黨總統參選人柯文哲吃過虧，柯數次談及郭時都「心有餘悸」；據了解，郭陣營目前坐擁「議長派」支持氣勢旺，也不斷來接觸柯，不僅多次「突襲」，甚至2、3天就來訪一次，讓柯頗有微詞。但有部分說客見到柯態度堅定，會放軟態度稱只是「來探探」，倘若真的不合作，他們也不會死挺郭到底，讓柯得以一窺郭營的實際狀況。

2024年大選腳步接近，相較於民進黨總統參選人副總統賴清德的穩定，在野陣營仍呈現混沌狀態，柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜相互拉扯外，還有跑遍全國的郭台銘在一旁摩拳擦掌，等著想要跟柯侯整合。

從民調來看，柯文哲過去一度穩坐第2名的位子，但近期因為失言、綠營大力檢視政績，有被侯友宜追上的趨勢。而郭台銘參選意圖越來越明顯，不少民調都會用四腳督做調查，明年投票不排除會有4組人馬，等於在野陣營實質分裂，賴清德將漁翁得利，因此非綠陣營究竟能不能整合，也是率動總統選情的重要因素。

由於郭台銘仍不放棄與柯文哲的合作，所以近來「源源不絕」的出現「郭X配」討論、放話，近柯人士指出，郭台銘身邊聚集了各路人馬，都會來扮演「說客」接觸柯，「但都一副要『取下柯的首級』的樣子」，常常發生柯受邀到地方餐敘，突然出現不該在現場的人，找到機會就要跟柯講說要合作、提案要怎麼配，「一開始柯都會禮貌性笑笑聽聽，但後來越來越誇張、越來越頻繁，柯也對這樣的狀況越來越不悅」。

近柯人士說，郭台銘陣營的「說客」來訪頻率之高，幾乎是2、3天就會碰上一次，即便後來柯定調要參選到底，想要斷了「郭柯配」念頭，這些「說客」依然不斷來訪，試圖要說動柯。

但該人士觀察，郭營是想要藉由和柯文哲合作拉抬郭台銘的聲勢，但在看到柯的堅定態度後，態度就會趨軟，稱自己只是充當說客、還郭人情，要來幫忙探探狀況；甚至還會說，不論郭柯還是柯郭，如果真的不能合的話，他們也不會繼續挺郭。

近柯人士說，從這樣的對話脈絡看下來，柯文哲也越來越明白實際的狀況，「郭陣營現在走遍全台灣、檯面上熱熱鬧鬧，但私下接觸後都是說『來探一探』，實際上膨風程度很高」。