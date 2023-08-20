「賴侯柯郭」首度同場較勁！　「還路於民」遊行下午登場

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」今（20日）下午在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，2024總統大選的3位參選人，包括民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及潛在總統參選人鴻海集團創辦人郭台銘都將出席，四人都會上台發表談話，至於台下是否會有互動，也備受外界關注。

根據主辦單位公布的活動流程，中午12時左右，凱達格蘭大道便會封路，而下午1時左右攤位開市，2時46分郭台銘是以永齡基金創辦人身分率先上台致詞，3時27分為柯文哲致詞、3時32分為侯友宜致詞，而賴清德則安排於3時37分致詞；此外，台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣維新、時代力量也都會在政黨發言時間致詞。

▼「行人零死亡推動聯盟」20日下午在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行。（圖／行人零死亡推動聯盟）



在遊行方面，柯文哲、侯友宜與郭台銘目前都未安排遊行，只有賴清德有規劃加入遊行行列，但因為維安因素，規劃只走到襄陽路後就回先離開，而民進黨秘書長許立明則率隊走完全程。至於訴求部分，行人零死亡聯盟指出，這次遊行有5大訴求，包括：健全人行設施、改革駕訓與考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制，以及Vision Zero六都零死亡願景。

在此之前，為因應「還路於民」的期待，行政院日前於院會通過交通部「行人交通安全政策綱領」、《道路交通安全基本法》草案修正案等，要求各級政府應規畫提供足夠經費、落實資訊公開、資料互助及官學民共同參與等推行方式，提升政府與國民對道路交通安全的重視，建立以人為本道路交通安全環境，達成道路交通事故零死亡願景。

▲▼「行人零死亡推動聯盟」20日下午在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行。（圖／行人零死亡推動聯盟）