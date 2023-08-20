賴清德參加還路於民大遊行　談話被酸：2023廢話冠軍

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，民進黨總統參選人、副總統賴清德將到場表達支持，但卻因日前一句「紅燈停，綠燈行」，引來媒體人張禹宣酸，「2023年電視廢話冠軍得主就此出爐」。

還路於民大遊行預估號召上萬民眾上街，除了賴清德，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都會到場。

還路於民大遊行提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動零死亡願景。

對於該活動，賴清德表示，小時候都有被叮嚀「紅燈停，綠燈行」這個世界交通的共同語言。但這個共同語言，卻被許多台灣行人打上一個問號，他會親自出席、表達支持。同時，對於行政院院會通過「道路交通安全基本法」草案，宣示將由工程、教育、監理、執法等四大面向，全方位落實行人交通安全改善，讓 2030 道路交通死亡人數下降 30 %，向「零死亡願景」目標前進，他也全力支持。

張禹宣質疑，賴清德在發這篇文時，是看都沒看別人的訴求？行人零死亡推動聯盟的八大案例中，從頭到尾都在討論綠燈的行車禮儀與意識，以及道路設計上的問題，需要的是執政者針對這些結構性因素，透過行人轉彎「錯時」，「分流」提出解決方案，結果他卻只吐出一句「紅燈停綠燈行」，叫雙邊不要敵視，「2023年電視廢話冠軍得主就此出爐」。