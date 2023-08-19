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台南七夕好浪漫　海安、國華友愛商圈七夕派對接力登場

▲為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈於19日至20日在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島」市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈於19日至20日在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島」市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈於19日至20日在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島」市集，完成集點打卡有送好禮與抽獎活動。

國華友愛新商圈於20日推出「老派美食約會X漫步電影里」活動，現場有精彩的街頭藝人表演、情歌LIVE演唱及DJ古著露天舞池派對，歡迎市民朋友趁七夕情人節前夕來商圈同樂，逛市集、看表演，感受情人節歡樂、甜蜜、熱鬧的氣氛。

▲為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈於19日至20日在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島」市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為提升台南商圈經濟，市府經發局每年透過商圈專案輔導計畫協助各商圈發展在地特色，辦理多元主題活動，今年國華友愛新商圈首次以電影里老派約會為主題，將七夕的情人節元素結合國華街過往50~90年代興盛時代的約會盛況重現回憶，讓民眾及國內外旅客都能深刻體會到電影里當時響亮的名氣，也能到商圈裡的夫妻樹及戎館等地點朝聖，在充滿散步美食的街道上重溫老派約會的感受；海安商圈則自2月以「甜點生活日」、6月「虎翔市集-龍粽登場」等活動辦理後好評不斷，為商圈帶來實質人潮及業績，未來海安商圈還有10月「萬聖節」、12月「聖誕節」等大型活動將接力熱鬧登場。

▲為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈於19日至20日在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島」市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局長林榮川表示，市府積極輔導商圈發展特色，去年協助海安商圈爭取經濟部中小企業處街區營造競賽補助，投入夜間燈飾環境美化，打造成為市區徒步觀光的新亮點，今年則協助海安商圈、國華友愛商圈爭取分別獲得經濟部112年活絡商圈補助計畫46萬、50萬，推動商圈淨零綠化與辦理特色行銷，市府也將持續攜手各商圈推出豐富有趣的活動，各商圈活動將持續至年底。更多活動資訊詳洽經發局官網 (https://economic.tainan.gov.tw/) 或經發局臉書 (https://www.facebook.com/economicoffical) 查詢。

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