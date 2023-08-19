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台南登革熱1天新增60例累積1620例　滅蚊大隊生力軍加入發揮即時戰力

▲台南市截至19日下午3時，經疾病管制署研判確診本土登革熱病例60例，目前累積本土病例為1620例，登革熱防治中心19日特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，提升各區戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市19日下午3時，新增本土登革熱病例60例，累積1620例，登革熱防治中心特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，提升各區戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截至19日下午3時，經疾管署研判確診本土登革熱病例60例，累積本土病例1620例，60例分布永康區20例，東區10例，安南區8例，仁德區5例，南區4例，北區、中西區及安平區各3例，歸仁區、新化區、南化區及左鎮區各1例，年齡介於13歲至85歲，57例是由診所或醫院通報，3例由防治中心擴大採檢發現。

▲台南市截至19日下午3時，經疾病管制署研判確診本土登革熱病例60例，目前累積本土病例為1620例，登革熱防治中心19日特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，提升各區戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

▲台南市截至19日下午3時，經疾病管制署研判確診本土登革熱病例60例，目前累積本土病例為1620例，登革熱防治中心19日特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，提升各區戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鑑於南市登革熱疫情持續嚴峻，為提升各區公所登革熱化學防治相關知能，擴充台南市防疫量能，登革熱防治中心19日特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，課程內容包含病媒防治及環境用藥相關法規、環境衛生用藥安全、藥品稀釋處理、熱霧機操作及維護等專業科目，幫助各區培育優秀化學防治人才，提升各區即戰力，共同抵禦登革熱疫情蔓延。

▲台南市截至19日下午3時，經疾病管制署研判確診本土登革熱病例60例，目前累積本土病例為1620例，登革熱防治中心19日特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，提升各區戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防治中心蘇世斌局長一早即來訓練現場為大家加油打氣，蘇局長表示登革熱防疫是市府目前最當務之急的工作，而現代人生活型態改變，人口移動迅速，全台南各區屬一日生活圈內，均有登革熱疫情發生風險，目前台南市已有22個區曾出現本土確診病例，提醒每區都應提高警覺，加強平時防疫整備，倘有確診病例出現應即刻動員化學防治措施，防微杜漸，避免疫情持續蔓延擴散；另目前疫情嚴峻的區域，因每區人口結構、生活型態、建築物類型及地形地物皆不盡相同，亦應追根究柢找出隱藏孳生源所在，因地制宜擬定防治策略，方能對症下藥達成良好防疫成效，並勉勵大家同心協力、團結合作，共同為台南市民健康努力。

▲台南市截至19日下午3時，經疾病管制署研判確診本土登革熱病例60例，目前累積本土病例為1620例，登革熱防治中心19日特別辦理施藥人員教育訓練，共有46名區公所及登革熱防治中心優秀學員前來參訓，提升各區戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市登革熱防治中心持續落實社區孳生源清除的工作，8月14日至8月16日於南區共調查2616戶、其中陽性戶10戶，查獲375個積水容器、10個陽性容器，衛教1251人次。為能積極找出潛在病例，台南市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所，皆有提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。

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