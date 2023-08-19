台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南土城正統鹿耳門聖母廟七夕前的週末非常熱鬧，除了有健康的「月老馬拉松」路跑，更盛大舉行「月老聯誼派對」，為農曆七月增添浪漫氣息。

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已經邁入第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」是由府城超級馬拉松協會主辦的正式賽事，分為42.7公里的全馬組、21公里的半馬組，已及10k、5k的組別，19日下午鹿耳門聖母廟「月老星君」神偶先和跑者親切互動、合照後，4時許由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者擠滿廟埕，從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口，沿途風景優美，賽事預計在晚間 11時完成。



值得一提的是，有信眾在月老殿擲出「立杯」，代表月老星君有訊息想傳達，請示後月老星君指示：「天氣祂會處理、活動一切順利、希望信眾參加活動之餘，來月老姻緣殿參拜。」說也奇妙，19日中午還陰雨不斷，但活動開始前，太陽悄悄露臉，祈禱月老星君能跟媽祖商量讓19、20日兩場戶外活動都能順利圓滿。

▲有信眾在月老殿擲出「立杯」，廟方請示老星君指示：「天氣祂會處理、活動一切順利、希望信眾參加活動之餘，來月老姻緣殿參拜。」。

王增榮主委致表示，聖母廟歷史悠久，現址是第3次重建，落成安座時開始奉祀月老星君，幾十年促成超過六萬對佳偶，非常靈驗。希望大家來聖母廟，一定要進到廟殿裡給月老星君加持，不只戀愛運，連貴人緣、事業緣都能廣結善緣。