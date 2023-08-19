　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南土城正統鹿耳門聖母廟七夕前的週末非常熱鬧，除了有健康的「月老馬拉松」路跑，更盛大舉行「月老聯誼派對」，為農曆七月增添浪漫氣息。

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

已經邁入第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」是由府城超級馬拉松協會主辦的正式賽事，分為42.7公里的全馬組、21公里的半馬組，已及10k、5k的組別，19日下午鹿耳門聖母廟「月老星君」神偶先和跑者親切互動、合照後，4時許由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者擠滿廟埕，從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口，沿途風景優美，賽事預計在晚間 11時完成。

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）
值得一提的是，有信眾在月老殿擲出「立杯」，代表月老星君有訊息想傳達，請示後月老星君指示：「天氣祂會處理、活動一切順利、希望信眾參加活動之餘，來月老姻緣殿參拜。」說也奇妙，19日中午還陰雨不斷，但活動開始前，太陽悄悄露臉，祈禱月老星君能跟媽祖商量讓19、20日兩場戶外活動都能順利圓滿。

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲有信眾在月老殿擲出「立杯」，廟方請示老星君指示：「天氣祂會處理、活動一切順利、希望信眾參加活動之餘，來月老姻緣殿參拜。」。

王增榮主委致表示，聖母廟歷史悠久，現址是第3次重建，落成安座時開始奉祀月老星君，幾十年促成超過六萬對佳偶，非常靈驗。希望大家來聖母廟，一定要進到廟殿裡給月老星君加持，不只戀愛運，連貴人緣、事業緣都能廣結善緣。

▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，由聖母廟王增榮主委、府城超馬吳勝銘理事長等人鳴槍起跑，2千餘名跑者從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
哏圖爆紅「柴犬過世」！
快訊／大雷雨狂轟　新北土城淹水警戒
女神開唱！神秘男「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝全場秒懂
快訊／林子偉登場第一局就失誤！　統一狂攻3分
快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市
證實與謝典林密會談郭柯合　柯文哲：清楚表明「不可能！」
快訊／女大生返校墜樓！　倒臥血泊中
男性侵女兒國中學妹！　行車紀錄器全都錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

嘉義「靠山發浪音樂祭」登場　警方加強酒駕宣導

新冠疫苗打哪有差！研究：打同隻手「殺手T細胞」狂飆67%

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

咬下炸出罪惡烤焦糖香！　最新「柴燒黑糖乳酪生乳捲」開吃了

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

宮崎駿音樂會登台！10月連演3場　台北、高雄都有

快訊／迷因爆紅「小廢柴」過世！　飼主IG心痛發文

「希拉里」增強至4級颶風！　美加州旱區一天內恐降下數年雨量

蕭秉治日本充電行 　竟抽中「凶籤」傻眼了！

快訊／大雷雨狂轟　新北市土城區淹水警戒

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

《山道猴子》爆紅　作者經歷曝光

Jake被控騙台人500萬善款！深夜發聲回應了

自備環保杯內用被趕　網曝星巴克店員苦衷

午後對流雨彈開轟！2縣市大雨特報　雨下到入夜

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

更多熱門

相關新聞

台南市府籲請林業署積極進行雙春保安林破口修復

台南市府籲請林業署積極進行雙春保安林破口修復

有關台南雙春海岸保安林，遭杜蘇芮颱風侵蝕產生12公尺寬破口修復進度，市府已於8月7日邀請中央相關機關單位進行會勘，獲得中央同意分工辦理搶修，市長黃偉哲籲請農業部林業及自然保育署嘉義分署，把握天候及潮汐，積極進行破口修復，以解決雙春海岸侵蝕問題。

共融、共好」幼教場域論壇台南登場

共融、共好」幼教場域論壇台南登場

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕

陳昆和走以實際行動支持台南果農

陳昆和走以實際行動支持台南果農

3類型區段房價易下修　專家指：市場拉鋸戰延續

3類型區段房價易下修　專家指：市場拉鋸戰延續

關鍵字：

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面