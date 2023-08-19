▲「七夕布織樂」音樂會浪漫登場！三重區公所加碼發送香甜銅鑼燒 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

七夕將至，三重區公所藉由這個屬於東方的情人節，提前於今(19)日舉辦三重碧華布街「七夕布織樂」活動，溫柔的情歌，優美的爵士音樂，將這千古流傳的愛情故事，化作為美麗的音樂饗宴。公所還特別加碼分享提前蒞臨現場的聽眾一份銅鑼燒，希望藉由香甜的銅鑼燒，讓今年七夕情人節更加的蜜意延綿，祝福有情人終成眷屬。

「七夕布織樂」活動現場，公所除準備限量布製精美禮品贈予到場民眾，另現場與歌手互動的夫妻或情侶還可獲得守護愛情與幸福的可愛御守，增添歡樂的情人節氣氛。

三重區長王坤南表示，音樂會邀請知名的「五星級」婚禮樂團到場表演，歌手的演繹傳頌著牛郎織女相會的美麗傳說。傳說織女是天上的仙女，專職編織神仙的衣服，是紡織業者的守護神。藉由織女的編織巧藝傳達三重碧華布街多樣的布樣及花色，也希望這個活動，能讓大家多認識三重碧華布街，促進商街的經濟發展。

此外，公所還特別加碼分享提前蒞臨現場的聽眾一份銅鑼燒，希望藉由香甜的銅鑼燒，讓今年七夕情人節更加的蜜意延綿，祝福有情人終成眷屬。希望今晚三重碧華布街「七夕布織樂」浪漫音樂晚會，讓大家重拾戀愛時期的幸福甜蜜心情，濃濃沉浸在七夕情人節的浪漫氛圍中。