「台南好生活 台南呷頭路」第3場中型徵才活動　缺初媒率逾5成

▲2023「台南好生活 台南呷頭路」第3場中型徵才活動，在東區南紡購物中心A1館5樓辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局19日下午在東區南紡購物中心A1館5樓辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第3場中型徵才活動，有23家廠商，提供工程師、作業員、業務人員、服務員、儲備幹部、經理等1026個工作機會，其中5成以上職缺超過3萬元，初步媒合率52.3%。

勞工局長王鑫基表示，勞工局積極為廠商與求職者建置便利的媒合平台，2023年至7月底已開辦165場就業徵才活動，另外提供CPAS職業適性診斷、履歷健診等服務，協助求職者透過評測工具，了解自己的個人特質、適性工作方向，擬定職涯規劃；對於想優化履歷、自傳的求職者透過個別面談，協助其增進履歷、自傳等撰寫能力，以做好求職準備，鼓勵求職者可以多加運用相關就業服務資源。

勞工局職訓就服中心預計於8月22日、25日、29日分別在官田區、安南區、佳里區、善化區、南區辦理徵才媒合活動，邀請榮剛材料、榮眾科技、宏葉新技、華新麗華、富雅樂企業、南寶樹脂、統一超食代、大潤發、華宏新技、南茂科技、前瞻能源、安心食品(摩斯漢堡)、微笑單車、台灣東利多(丸亀製麵)、興南汽車客運、台南大飯店等多家廠商，歡迎求職民眾踴躍參加，相關徵才活動資訊可洽06-6330820。