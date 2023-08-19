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不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

脫魯趁現在！鬼月4生肖超強運　連好兄弟都不敢礙事

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

8月22日是一年一度的七夕情人節，民俗專家廖大乙就分享，農曆7月鬼門開，生肖屬龍、虎、牛與馬的人可趁此時好好把握正緣與貴人，特別是在七夕前後的運特別強，就連好兄弟也擋不住好運。

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廖大乙說，「龍」代表帝相，「虎」則是猛虎下山，閻羅王身邊的陰間使者「牛」頭「馬」面，都讓好兄弟害怕，敬而遠之，此4生肖在農曆7月祈求姻緣可說是毫無阻礙。

廖大乙續說，除了單身者祈求好運脫單，在工作方面，從事業務性質的行業也需要有好的緣分才可以遇到貴人助力，即便今年是黑兔年，依舊不減4生肖的超強運。

若為有信仰者，廖大乙建議，可以準備糖果或瓜子作為供品，誠心向月老祈求，須清楚交代是要祈求有結果的正緣，並向月老求得姻緣線與緣粉，放在床頭49天，若沒有就可以丟掉，重新再求1次。

若為無神論者，則可趁日出至日落之間，選擇能看見天空的靜謐之處，雙手合十向天空許願，同樣可準備糖果與瓜子，以及1條7吋長的紅線，同樣放在床頭或帶在身上。

《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


【點擊看完整全文】

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