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4星座「有人告白就脫單」！七夕換你閃瞎別人

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲七夕情人節前有4星座將脫單，終於換你閃別人了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

下周二（22）就是七夕了，單身的你最痛恨這到處都是情侶放閃的節日嗎？塔羅牌老師艾菲爾點名，在這浪漫時刻或許就是你脫單的機會，盤點在七夕情人節前「有人告白就脫單」的星座Top4，不要讓猶豫阻擋了愛的契機，或許對方也在等待這份勇氣。上榜的有雙子座、獅子座、處女座，以及幸運倍增的天秤座，將收到「讓人心動的告白」。

塔羅牌老師艾菲爾分享七夕前，有人告白就會點頭答應、秒脫單的4星座，同時參考太陽及上升星座：

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第4名：雙子座

8/17天鵝座流星雨極大期，讓雙子座遇見心動的人。當流星劃過夜空，對方突然告白讓你超驚喜，在浪漫氛圍中，分享內心情感、心更加地靠近，那一刻兩人眼神交會，彷彿整個宇宙只有你們倆。告白帶來脫單的幸福，感受愛意溫暖心房，珍惜這份特別的感情。

第3名：獅子座

8/18水星合月，獅子座的魅力和自信大增，會吸引住那位暗戀你已久的人，鼓起勇氣向你表白。在清幽的夜晚，彼此敞開心扉，坦誠交流內心的情感。他的告白如甜蜜的旋律在心中迴響，這份特別的情感讓你感到自豪和滿足，兩人連結更加堅固。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲心儀你的人會鼓起勇氣告白，你也會溫柔回應。（示意圖／本報資料照）

第2名：處女座

8/19的火星合月，處女座的情感和勇氣達到顛峰，心儀你的人正鼓起勇氣向你表達內心的愛意，你也會溫柔回應。那一刻，心噗通噗通跳不停，勇氣與喜悅交織成最美旋律。你們的對話親近、充滿共鳴，彼此間的連結也更加緊密，對方的眼神中閃爍著愛意，讓你深深感受到他對你的珍惜。

第1名：天秤座

8/22金星木星呈現90度相位，天秤座的美好與幸運倍增！你將會收到一個讓人心動的告白，對方將以浪漫的方式表達情感，讓幸福與熱戀在空氣中翩然降臨。心跳不由自主地加速，這份愛意就像春風般溫暖，兩人對話裡每個字都沾滿愛的甜，為彼此的默契增加共鳴，他的眼神中閃爍著真摯的情感，讓你感受到自己的特別。

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