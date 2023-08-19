雲嘉南庇護工場成果展　身心障礙族群大秀特色商品

▲▼ 雲嘉南庇護工場成果展。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今(19日)在佐登妮絲城堡，舉辦雲嘉南區暨嘉義縣庇護工場商品成果展，邀集雲嘉南區8家輔導有成的庇護工場設攤，現場展售各家的特色產品、也秀出身心障礙朋友們的好手藝，吸引不少民眾自掏腰包支持購買。

▲芳姊(右)進入再耕園工作已3年2個月，感謝庇護工場給予穩定工作機會，也從服務中獲得成就感。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟攤位前為夥伴們加油打氣，包括微笑工坊庇護工場、領航身心障礙者庇護工場、弘元皮革庇護工場、聯合會附設庇護工場、幸福源庇護工場、菩提澄園庇護工場、再耕園保康清潔隊及Happiness咖啡館等8家庇護工場都到場設攤，呼籲民眾用消費一起支持庇護性就業。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦雲嘉南區暨嘉義縣庇護工場商品成果展，邀集雲嘉南區8家輔導有成的庇護工場設攤，。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

「今天販售的產品，都是身心障礙朋友經過多次反覆練習的成果！」劉邦棟說，庇護工場是針對身心障礙者設立的就業場所，雲嘉南轄區目前共有23家庇護工場，營業類型涵蓋餐飲、食品烘焙、清潔服務及客製化禮贈品等，勞動部特別補助地方政府辦理「庇護性就業服務計畫」，除提供庇護工場租金、人事費等營運補助外，每年也補助20萬元的行銷費用，協助推廣行銷商品，希望能幫助庇護工場永續經營，也讓身心障礙朋友能夠有自立生活的技能及安心工作的場域。

再耕園保康清潔隊主要是承接清潔工作及二手商店經營，目前已聘僱14位身心障礙員工，平時除了是身心障礙者的職業訓練所，更會針對他們的情緒及人際關係給予支持及教導，也經常要檢核當下的工作狀況，對於他們較會遺漏或是無法完成的地方給予加強指導，或者是針對個人做職務再設計，期望他們有朝一日可以轉往一般職場工作。

再耕園今天特地將二手商店的循環商品帶到現場，由患有思覺失調、65年次的芳姊為大家服務，芳姊過去曾從事信用卡行銷專員、行政校對人員等工作，但都做不長久，來到再耕園後她擔任二手商店的門市銷售，包括捐物整理、收銀、賣場維護等，目前已穩定工作3年2個月，也慢慢可以參與開會討論小鋪的經營方式，她說看到客人光臨挑選很多商品，感覺客人滿意她們的服務及付出，讓她慢慢的喜歡和客人接觸，也獲得很多成就感，現在每天工作都很開心！

今日活動由全台第一個全是自閉症者組成的星星王子打擊樂團揭開序幕，並有小丑互動、魔術表演，還有消費滿額贈、庇護商品即享試吃等，另為響應勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進法」及「疫後改善缺工擴大就業方案」，現場也有設攤提供多項就業促進措施介紹，協助中高齡及高齡者人力再運用，例如職務再設計、職場學習及再適應計畫、僱用獎助方案等，歡迎有興趣的民眾可就近向就業中心詢問，或撥06-6985945轉1141洽詢。