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六箭齊發！　劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

▲勞動部推動「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」6項措施，協助青年投入職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部推動「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」6項措施，協助青年投入職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19 （新冠肺炎）疫情衝擊全台產業，對剛投入職場的畢業青年造成影響，為協助青年能儘速投入就業市場或培養專業技能，勞動部推動「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」6項措施，協助青年投入職場、鼓勵雇主僱用青年及加強青年職能三面向，激勵畢業青年積極尋職，並提供津貼減負擔。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，今年畢業季時逢新冠疫情蔓延，勞動部針對應屆畢業生首發第一項「 2021年應屆畢業青年尋職津貼計畫」（畢業證書開立於2020年9月1日至2021年9月30日期間者），或於2019年9月1日至2020年8月31日期間畢業，畢業後服義務役，並於2020年6月15日後退役之20至29歲青年，於台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）加入會員申請計畫完成求職準備，即發給第1次尋職津貼2千元，於求職期間加發每月1萬元尋職津貼，期限最長3個月。

▲勞動部推動「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」6項措施，協助青年投入職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，若上述青年未能於6個月內找到工作，勞動部搭配第二項「青年職得好評試辦計畫」，除獲得3次職涯深度諮詢輔導，亦協助擬定個人專屬求職履歷卡，只要在3個月內就職並穩定就業，即發給尋職就業獎勵金3萬元；為鼓勵青年立即投入職場，勞動部持續發出第三項「2021年青年就業獎勵計畫」，只要青年於2021年9月30日前就業，並受僱於同一雇主滿3個月，即發給2萬元就業獎勵，若持續受僱滿6個月，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

▲勞動部推動「找工作有獎勵」及「練功夫有獎助」6項措施，協助青年投入職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟表示，為提升企業僱用青年意願，勞動部推動第四項「安穩僱用計畫2.0」及第五項「青年就業旗艦計畫」，前者為待業者經就業中心推介受僱參加此計畫的公司，雇主可獲得最高3萬元的僱用獎助，勞工亦可獲最高2萬元就業獎勵津貼；後者為鼓勵企業採「先僱後訓」職場做中學的訓練方式，除協助青年快速累積職能外，也幫助企業儲備產業生力軍，補助雇主訓練指導費最高10.8萬元。

最後，為讓青年能儘速提升職能投入職場，勞動部續辦第六項「產業新尖兵計畫」，除全額補助訓練費用協助青年參加政策性課程，更提供學習獎勵金最高9.6萬元，讓青年習得新技能投入重點產業；劉邦棟提醒，只要符合資格條件的青年，都要把握機會踴躍申請，詳情可上勞動部官網「疫情紓困-青年專區」（https://reurl.cc/2rE9l9），或洽詢免付費客服專線1955、0800-777-888。

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