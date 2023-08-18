YTR「超認真少年」黑手起家　分享人生多元職涯歷練

▲▼Youtuber「超認真少年」黑手起家 ，分享人生就業歷程 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署）

記者翁伊森／嘉義報導

網紅「超認真少年」透過Youtube影片提升大眾對工業技術與安全的認知，翻轉大眾對黑手的印象，同時也收獲超過60萬粉絲訂閱，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今(18)日特別邀請，現身台灣中油嘉義訓練所開講，他用自身成長歷程鼓勵在場觀眾，「超認真」是一種人生態度，過往的磨練都可能變成未來成長的養分。

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超認真少年表示，年輕時因為不喜歡讀書，就到處去打工，工地、擺地攤、創潮牌、室內裝潢都有接觸，甚至跑去車廠當學徒，卻吃盡老師傅的排頭，當他技術漸長，便起心動念要拍片教產業新手訣竅，也希望藉此扭轉世人對「黑手」的刻版印象。

幽默詼諧的口白，將專業術語以淺顯易懂的方式解說，希望以行動來喚醒世人對工業技術提升及工安問題的關注，慢慢的勾起觀眾的興趣及注意，也逐漸打響知名度！

回顧職涯，因為很早就踏入社會，從學徒開始做起，超認真少年從改車到家具創作，再進一步挑戰個人藝術創作與大型公共工程，甚至開始協槓職涯，除了是Youtuber、金屬雕塑藝術家、還曾任樂團主唱，甚至走入校園，與學子分享人生經驗談，他認為這些經歷造就了現在的超認真少年，所以他也想鼓勵每一個對未來迷惘的人，勇於接受挑戰，用「超認真」的態度面對，話鋒一轉，他羨慕的說其實現在政府有很多補助計畫可以運用，例如初次找工作的青年還有尋職津貼、跨區域就業也有交通或租屋補助，鼓勵觀眾像他一樣勇敢嘗試，人生也許會有不一樣的風景！

雲嘉南分署長秘書曾秋瑾表示，為讓民眾對職場有不一樣的視野與價值觀，分署邀請各行業頂尖達人分享職場經驗，希望藉由他們打拼奮鬥職涯的過程，帶給現場觀眾不同的視野及啟發。她同時呼籲，勞動部針對不同身分別推出許多計畫，例如「投資青年就業方案第2期」、「中高齡者及高齡者就業促進計畫」、「疫後改善缺工擴大就業方案」等，鼓勵民眾多加了解運用，若是對未來職涯感到迷惘，分署的就業中心也都「免費」提供職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試甚至是職業訓練及就業媒合、創業貸款輔導等一條龍服務，進一步詳情歡迎來電06-6985945洽詢，或洽各地就業中心。