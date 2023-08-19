前藍委預測：郭台銘「三隻小豬」會　「一定不會成功」

▲ 國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前以「三隻小豬」的故事，喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，在野要整合「主流民意大聯盟」，並自比「豬小弟」要來團結侯友宜與柯文哲這兩位「豬大哥」，目的在於對抗「大野狼」民進黨總統參選人賴清德。對此，國民黨前立委陳學聖19日在臉書表示，他大膽預測，除非郭台銘宣布不選，不然由郭台銘想召集的「三隻小豬」會，一定不會成功。

陳學聖指出，郭台銘這幾天連辦幾場造勢活動，場面在室內，人不需太多，就可以很熱鬧，他也看到一些熟悉的面孔，據他觀察，這些參與者大致上分兩類，一類是藍營家族，現在看似兩邊押，分別支持侯友宜、郭台銘，但隨時也可因局勢底定而歸於一；另一類則表面是無黨，但多有藍營背景，只有少部份是綠營。

陳學聖接著質疑，不知郭台銘有沒有看透這點？但他認為更重要的是，「郭董有沒有看透自己要什麽？」陳學聖大膽預測，除非郭台銘宣佈不選，不然由郭台銘想召集的「三隻小豬」會，一定不會成功，直言「現在柯文哲怕被『併購』已經怕得要死了，怎可能會出席！」

陳學聖還提到，已經被郭台銘連吃三次閉門羹的侯友宜，勇氣十足，在聽到郭台銘近日遞出的邀請後，侯友宜立刻表示願意再去拜訪郭台銘。陳學聖認為，這種「四顧豪宅」求見郭台銘之勤，他在政壇看這麽久，以選總統參選人的規格來說，如此多次禮賢下士、尚士，還真難見。陳學聖最後問，現在侯友宜展現誠意了，不知道郭台銘想好沒？