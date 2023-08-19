共軍大動作軍演　她曝關鍵原因：轉移恆大破產、失業率破四成焦點

▲解放軍海軍052B武漢艦（舷號169）。（圖／翻攝上觀新聞）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭期間過境美國紐約與舊金山，引發北京強烈不滿，解放軍東部戰區今（19日）宣布將在台灣周邊組織聯合軍演。民進黨立委林岱樺表示強烈譴責，並指出，軍演只為轉移焦點，中國青年失業率突破四成，「恆大」和「碧桂園」瀕臨倒閉邊緣，但這些都不是靠恐嚇台灣能解決。

對於軍演，國防部發言人孫立方回應，國防部對於此種不理性的挑釁行為表達強烈讉責，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

林岱樺則指出，民進黨政府始終信守對國人及國際社會的承諾，致力於台海和平，這次賴清德副總統出訪，行程皆秉持友善、愛與和平的原則，為台灣鞏固與國際友邦的關係。但中國當局，卻選擇以這種勞民傷財，製造國際情勢不安的軍演，國際社會必須嚴厲譴責。

林岱樺認為，目前中國存在經濟衰退及高失業率的問題，解放軍軍演只是為了轉移國內景氣慘淡的壓力。目前中國的經濟狀況面臨大衰退，青年失業率突破四成，高到不敢公布，兩大房地產公司「恆大」和「碧桂園」瀕臨倒閉邊緣，但這都不是靠恐嚇台灣能解決。