批共軍軍演傷台海和平　時力：讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

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批共軍軍演傷害台海和平　時力：讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍東部戰區今（19日）宣布將在台灣周邊組織聯合軍演。（示意圖／視覺中國）

記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭期間過境美國紐約與舊金山，引發北京強烈不滿，解放軍東部戰區今（19日）宣布將在台灣周邊組織聯合軍演。對此，時代力量回應，中國此舉不僅傷害台海和平，更對區域安全造成威脅，讓國際社會看清中國才是「區域和平的和平破壞者」、「徹頭徹尾的惡霸」。

對於軍演，國防部發言人孫立方回應，國防部對於此種不理性的挑釁行為表達強烈讉責，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

時代力量發言人余佳蒨強調，中國長期透過共機擾台、多次藉故發動軍演，此舉不僅傷害台海和平，更對區域安全造成威脅，時代力量呼籲朝野齊聲譴責中共惡霸行徑，對外明確表態，共同展現保衛台灣、捍衛民主自由的團結意志。

余佳蒨指出，這是繼今年總統蔡英文過境美國，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國三度以環台軍演方式企圖恫嚇台灣，這些年更長期以共機、共艦、無人機擾台，企圖威脅台灣人民。

余佳蒨強調，不論中國如何進逼，台灣都不可能因此屈服，中國種種的恫嚇手段，只會再三提醒兩岸互不隸屬，更加堅定捍衛台灣主權，也會讓國際社會看清中國才是「區域和平的和平破壞者」、「徹頭徹尾的惡霸」。

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