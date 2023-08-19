8500萬法拉利「近距離夢幻照」一次看　撐傘開車沒問題？警回應了

記者許權毅／台中報導

夢幻級超跑法拉利Monza SP1近日又出現在台中街頭，車主親曝是因為太久沒開，電瓶故障需要維修，上路卻遇到下雨，才會選擇撐傘開車。事實上，要價8500萬的這輛法拉利早就被多次「捕獲」，其中一次在去年11月，當時魔獸霍華德出戰台中太陽隊，車主兼太陽隊股東也現身球場，當時還用一整排三角錐圍住車輛，彷彿是藝術品，引起超多車迷圍觀。至於撐傘開車是否違規，警方則表示經檢視影片「並無明顯違規」。

▲台中一輛8500萬法拉利SP1近日被目擊「撐傘開車」，該車被目擊多次，曾經出現在台中太陽比賽場外。（圖／記者許權毅攝，下同）



夢幻法拉利稀有敞篷跑車Ferrari Monza SP1，2020年6月初在台灣亮相，外觀上採用單座開篷配置，沒有前擋風玻璃，而是導入虛擬前擋導流設計，因此隨車還會附贈安全帽，設計靈感來自1950年代經典車款，據傳全台有6台。

去年11月全台颳起「魔獸風潮」，魔獸霍華德出賽的比賽場場爆滿，也包含在台體大出戰台中太陽的場次。當時，許多球迷還沒進場，就先被門口一輛「夢幻逸品」吸引，只見一輛紅色的法拉利橫向停在3格停車格裡，四周還有許多三角錐「保護」，就怕被其他車輛給刮傷，同一個場地還有許多豪華車輛，總計價值2億，也讓球場外瞬間變成車展。

當時有專業車迷吳先生向《ETtoday新聞雲》透露，在台中中央公園有看過這台車一次，但之後就沒有遇過，當天是第一次超近距離觀賞，加上它是單體座艙，就像是Mclaren Elva，印象非常深刻，絕對是夢幻車，要多看「不只兩眼」，直言快被他美哭了。

近日這輛夢幻逸品又被人在大街上捕獲，還直擊「撐傘開車」的景象。然而，邊撐傘邊開車是否會違反交通規則？該轄區警方則回應，如果是邊開車邊以手撐傘，就已違規要開罰，但經檢視該影片，無法看見該駕駛是「手撐」還是「放置固定」，初步認定無明顯違規，也暫未接獲民眾檢舉。