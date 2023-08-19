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社會 社會焦點 保障人權

台中山道猴去哪玩？這條山路抓到「主角3人」　瘋狂卡普被送辦

記者許權毅／台中報導

網路爆紅的影片「山道猴子的一生」2集已經超過700萬點閱，內容討論台7乙、北宜公路出現的部分騎士危險競速、年輕人理財感情觀，甚至被評為頗具教育意義。事實上，不只北部有山區道路常出現「山道猴」，台中豐原的公老坪也常有騎士聚集飆車，警方利用監視器鎖定，在山道「瘋狂卡普」的江姓騎士等3人到案說明，依公共危險罪送辦。

▲▼公老坪,台中,豐原,警察,山道猴,山道猴子的一生。（圖／記者許權毅翻攝）

▲山道猴的一生「台中版」在豐原公老坪每日上演，警方17日逮捕3名不斷來回壓車過彎的騎士。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市豐原區水源路坪頂巷的公老坪，因為時常有年輕騎士前往騎車，過程中有部分騎士來回競速、過彎壓車（卡普）或是大聲拉轉，導致附近民眾不堪其擾，時常報警求助，不過每當警察「上山」後，聚集的人員又一哄而散，或是突然「變乖了」，依規定騎乘。

▲▼公老坪,台中,豐原,警察,山道猴,山道猴子的一生。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方針對該路段實施封閉式路檢。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼公老坪,台中,豐原,警察,山道猴,山道猴子的一生。（圖／記者許權毅翻攝）

有在地人曾透露，當地這種狀況已經多年，有住在附近的民眾受不了，長時間無法好好休息，雖然會報警，但也知道效果有限，甚至也會有騎士在山下站崗，只要有員警準備上山取締，就會互相通知。

▲▼公老坪,台中,豐原,警察,山道猴,山道猴子的一生。（圖／記者許權毅翻攝）

日前社群軟體抖音上發現一支影片，只見有大批機車聚集，當中還有轎車，見到警方鳴笛後，立刻催油門落跑，甚至有人拿出大聲公挑釁，影片上還寫著「每天都在大逃殺」。

▲▼公老坪,台中,豐原,警察,山道猴,山道猴子的一生。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原警分局將網傳影片中1輛汽車、19輛機車的駕駛全數列冊，並且一一訪談約制，有許多年輕人被警察找上門，聽見警方用「山道猴子的一生」當成借鏡，直言不敢了。同時，警方也調閱監視器，鎖定一名30歲江男、20歲楊男以及18歲顏男，3人在公老坪彎道來回壓車，明顯屬於危險駕駛，要求3人到案說明後，依照公共危險罪嫌送辦。

警方指出，近日在該路段實施封閉式路檢，加強攔檢往來車輛，執行以來，計舉發超速3件、無照駕駛9件、任意改裝車輛9件及通報噪音車3件。

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