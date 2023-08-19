竹聯幫內訌！華山幫1千萬找槍手　裝GPS狙殺弘仁會「鯨魚」

記者劉人豪／新北報導



雙北市今年4月爆發2幫派11天內互轟67槍的槍擊案，主因是竹聯幫弘仁會與華山幫發生糾紛，為了立威才衍生出雙北連續的槍擊案件，新北地檢署昨天(18日)針對華山幫部分，依教唆殺人等罪嫌起訴華山幫成員董克輝以及2名小弟，弘仁會部分仍在偵辦。

全案關鍵是華山幫一名綽號「阿翔」的17歲少年，在年初向幫內經營的當鋪借款100萬，後來利滾利變成200萬，他還不出來，結果竟跳槽到弘仁會擔任詐騙車手，卻被懷疑臥底私吞水錢，雙方因而發生衝突。

▲華山幫派吳姓少年槍擊弘仁會幹部的座車。（圖／記者陳以昇翻攝）

起訴書指出，今年3月27日，弘仁會中和組成員質疑華山幫成員董克輝和2名小弟，為何「阿翔」沒把200萬元詐騙款繳回，董克輝隨即帶手下開前中和組據點，亮槍救回小弟。中和組副組長得知後認為是華山幫所為，於是教唆4名少年於4月10日，前往土城巨新當舖開槍並錄影PO上網示威。

董克輝因此叫人偷偷在弘仁會大哥「鯨魚」林京履座車偷裝GPS，並答應吳姓少年「開槍三百萬元，若鯨魚死亡提高到一千萬元」，並提供槍枝給吳姓少年。

▲弘仁會幹部「鯨魚」。（圖／記者陳以昇翻攝）

4月17日，吳姓少年因沒遇到人失敗；隔日董男再拿2把手槍給林姓小弟，要他轉交吳姓少年執行槍擊計畫；19日凌晨，由林男開車載吳姓少年堵「鯨魚」座車，並一路連開14槍追擊到板橋，但並未成功，因此二人自行投案。

4月20日，弘仁會立即反擊，派劉姓少年搭計程車至土城巨新當舖外，對當舖大門掃射51槍，「鯨魚」當天即出國避走馬來西亞。

▲17歲的劉姓少年20日搭計程車前往土城一處當鋪掃射51槍。（圖／翻攝自記者爆料網）



「鯨魚」4月28日被押解回國，移送新北地檢署複訊。檢方29日晚間複訊後，認為林京履涉犯組織犯罪、詐欺、恐嚇等多項罪嫌，且有逃亡、湮滅證據、串供之虞，向法院聲請羈押禁見，杜姓小弟6萬元交保。

專案小組則在5月逮回董克輝等人到案，董男後續也被依教唆殺人未遂等罪聲押禁見。新北地檢署昨偵結華山幫涉案部分，依組織犯罪、槍砲、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌，起訴董克輝等三人；弘仁會部分仍偵辦中。