獨／8500萬法拉利沒車頂！「雨天撐傘」照瘋傳　車主親曝原因

記者劉人豪／台中報導

一位Ferrari Monza SP1車主，雨天駕駛要價8500萬的Monza SP1出門，由於Monza SP1是純敞篷沒有配備車頂，導致他只能一邊撐傘一邊開車，讓周遭路人全看傻眼。對此，車主表示，當天是要開車去保養廠換電瓶，沒想到遇到大雨，就只好拿出傘，「我國外朋友都這樣開的啊… 他們沒怎樣，我就覺得我也可以」。

▲法拉利車主在IG發文。（圖／車主授權提供）

一輛紅色車身的Monza SP1行駛在台中市文心路，由於沒有敞篷系統，車主只好一邊撐起法拉利聯名傘擋雨一邊開車，特別的場景不但引起旁邊的騎士頻頻側目，還有行人特別走到旁邊拍照。

車主告訴《ETtoday新聞雲》，車子已經半年沒開了，事發前一晚電瓶壞掉，所以隔天要去修理，本來保養廠說充飽電就好了，結果還是不行要換電瓶，保養廠原本要派技師到住處地下室裝新電瓶，「不過我覺得地下室熱死人，請工程師來弄，太不OK了」，於是便說在保養廠換就好了，心想開車前往時可能會遇到下雨，但頂多毛毛雨，但沒想到碰到大雨，「我國外朋友都這樣開的啊… 他們沒怎樣，我就覺得我也可以」。

▲他「雨天撐傘」駕駛8500萬法拉利，自嘲「我就是一個傻X」。（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，該輛Ferrari Monza SP1要價約8500萬，車主是職籃T1聯盟台中太陽隊一名股東，而Ferrari Monza SP1裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，時速從0到100公里只需要2.9秒，0到200公里則是7.9秒。這款復古敞篷賽車全球限量499台，台灣已知有6名車主，被稱為「億級移動豪宅」、「邊緣人專用超跑」。