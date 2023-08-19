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韓籍女大生旅台皮夾遺失　南警中文英＋手語暖助尋回

▲台南市警二分局民權派出所警方，暖心協助韓女尋回她們遺失的皮夾，高興地與員警合影留念，也對台南友善旅遊環境留下深刻印象。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警二分局民權派出所警方，暖心協助韓女尋回她們遺失的皮夾，高興地與員警合影留念，也對台南友善旅遊環境留下深刻印象。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

韓國籍20歲之金姓女大學生與女性朋友等2人，一同至台灣自助環島旅遊，18日下午3時許從高雄搭乘火車至台南下車後，準備開始府城遊玩及美食之旅，突然發現皮夾不翼而飛，因內有韓國身分證及新台幣1萬多元現金，兩名女子語言不通求助無門，焦急跑到市警二分局民權派出所尋求幫忙，透過警方協助終將皮夾尋獲。

金姓女大生跟著好友2人利用暑期間，第1次出國並選擇來台自助旅遊，並做好行程規劃準備從高雄一路往北遊玩。18日下午從高雄搭乘火車準備前來台南旅遊兩天，並預訂住宿及最好一番美食等旅遊規劃。不料一到民權路附近民宿驚覺發現隨身之皮夾不翼而飛，且內有現金1萬多元及韓國之身分證等重要證件，兩人焦急萬分並經民宿人員之協助，急奔第二分局民權派出所尋求幫忙。

警員陳科志見2女慌張進入，雙方開口才發覺女子為韓籍旅客，另副所長江昀龍也加入幫忙行列。員警雖以英文與其交談，但其等仍多以韓語回答。後續雙方只好透由手機之語言翻譯軟體，一句中文、一句韓語並加上些手語動作作溝通，在明白其皮夾遺失之狀況後先安撫其心情。而平日具有幫助外籍旅客類似經驗之員警也反應很快，首先先撥打高雄之鐵路警察局詢問未有所獲。失望之際突然想到再撥打台鐵公司高雄服務台，果然馬上賓果，獲知金女遺落之皮夾也為熱心台灣民眾拾獲並送至服務台處招領。員警除立即告知台鐵人員有關金女之特殊狀況，另也怕兩女語言不通無法順利領回皮夾，還細心幫其寫下一張小字條，敘明「我們要到台鐵高雄服務台處領取遺失之皮夾」等字語，並留下派出所電話給兩女，如有需協助事項都可來電等。

金女2人第1次來台旅遊，不料因皮夾遺失才驚慌忐忑走進派出所，不料遇上台南熱心暖警服務，事後也讓其等順利取回皮夾並繼續台南旅遊，離開時除與員警高興合影留念及感謝外，也對台南友善旅遊環境留下深刻印象，還說要多玩兩日再離開等語。而順利幫忙之員警們也笑稱，台南外籍遊客激增，可能除英語外，可能還要持續進修第三、四外語，才足以應付類似狀況之服務。

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