21歲女大生遭嗆「阿姨」！提告慘敗反認證是瘋婆　法官曝原因

▲女大生遭另名女大生嗆稱「阿姨」，提告卻慘敗。（示意圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）



記者黃資真／台南報導

一名女大生小芬（化名）在他人臉書文章下留言嘲笑另名女大生小雪（化名）是「21歲阿姨」，小雪不滿私訊反嗆「母親節快樂」，小芬又在DCARD發文罵其瘋婆，小雪氣炸提告。但法院認為瘋婆一詞屬於言論自由範圍內，不須以法律介入處罰，判小芬無罪。

全案源自於藝人許明杰在臉書發出的道歉貼文，當時小雪在底下留言，有路人回覆「別鬧了阿姨」，小芬接續幫腔「21歲的阿姨」，小雪不滿，私訊小芬傳送大便貼圖，問對方是否有生小孩，並稱呼媽媽、祝其母親節快樂。

小芬將此對話內容放到DCARD上稱「高科大這位瘋婆」，再度開闢戰場，小雪不滿受辱，報警提告，小芬遭以公然侮辱罪起訴。

法官認為「相罵無好話」，且生活中負面語意之詞類五花八門，粗鄙、低俗程度不一，不等於語句含有負面用詞，即構成公然侮辱，因此，被害人自應負有較大幅度之包容，容忍界限則依社會通念及國人之法律感情為斷。

小雪既然知悉小芬為年僅20歲女性，個人生育問題一般而言又與性行為、道德觀有高度連結，卻傳送上開訊息指小芬已育有子女，其感受到遭冒犯，屬於可理解範圍；雖小芬稱對方「瘋婆」確實含有貶抑他人做事不合常理之意思，既然是小雪先以不妥適的訊息，使其受到冒犯，因此並非無端謾罵，綜合上情，應屬於言論自由之範圍，判決小芬無罪。