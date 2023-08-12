父親節大餐噴1萬9！「準岳父吃完變臉」　女友想分手

▲原PO請女友爸吃1萬9000元大餐，吃完卻變臉了。（圖／達志／示意圖）



網搜小組／劉維榛報導

才過完父親節，沒想到也看清女友一家吃相難看！一名男網友透露，請準岳父吃1萬9000元大餐，還送5000元皮夾當禮物，結果吃完當天，女友突然對原PO冷暴力。追問後傻眼了，原來女友爸不滿沒收到父親節紅包，讓女友萌起分手念頭，原PO則崩潰求問「所以現在是我錯了？」

一名男網友在《匿名公社》表示，與女友交往3年，為了未來提親不被刁難，以及給準岳父好印象，於是訂了高級餐廳慶祝父親節，甚至精心買5000元皮夾當作禮物，沒想到吃完飯當天，女友態度180度大變，突然開始冷淡也愛理不理。

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頻頻追問之下，女友才說「我爸覺得禮物太寒酸，連個紅包都沒包，很失禮」，因此要她思考這段感情該不該交下去。

一番話讓原PO傻眼至極，父親節那桌就吃了1萬2000元，女友爸還叫知名威士忌、加點一堆菜外帶，原PO一共付了1萬9900元，若再加上皮夾5000元，等於花了快2萬5000元，「現在拿沒給紅包這點為難我，很沒道理吧？」

然而女友認為是兩碼事，堅持認為「沒給長輩紅包就是很失禮，覺得我爸沒錯！」聞言，原PO心累求問眾人看法「所以現在是我錯了？」

網友們看完後，紛紛翻白眼開噴「怎麼這類型事件變多了？到底女生的價值觀是？沒結婚就要求包紅...誇張」、「現在要你2萬5，下次要你25萬，再下次要你250萬，依此類推」、「那你女友給了你爸什麼？」「的確要認真思考一下，要不要繼續當盤子」、「我會直接放生」、「現在花2萬5了解人性，總比以後250萬都脫不了手，划得來」、「現在的家庭家教真是奇葩」。

▼女友爸不滿沒收到父親節紅包。（示意圖／記者劉維榛攝）



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