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推特附圖「遭尾隨割喉縫27針」　女實況主辯心情差...造謠代價曝

▲台北市一名剛畢業女大生偽稱遭人割喉被警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市1名剛畢業女大生於推特稱遭人割喉縫27刀被依違反社維法裁處。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名24歲女網友於twitter上發文，聲稱自己在路上被不明人士尾隨並遭對方持刀割喉，就醫後縫了27針險毀容，由於情節相當驚悚，警方火速介入調查，循線找到該名虛擬實況主VTuber，她坦承「心情不佳想引注意」才發表不實文章，警方則依違反社會秩序維護法函送裁處，日前士林法院裁定出爐。

移送理由指出，小芳（化名）今年5月13日11時許，在北市住家使用Twitter（推特）發文：「本人日前被不知名人士洩漏住處，返家途中遭不知名人士持刀抹脖，共縫了27針，目前連發聲都有困難，已報警，希望下次不會再發生不幸之事，提倡不管男女，都該保護好自己，共勉之」等內容，消息一出引起大家恐慌，更有網友直呼「北市治安怎麼了」。

對此，警方經查詢未有類似案件，也循線聯繫上發文女子，小芳才坦承，「因為心情不好，想引起關注才捏造PO文」，警訊後被依社維法送辦。

開庭時，小芳辯稱是在無意識狀況下發布貼文，但法官認貼文內容所描述事發過程情節流暢且符合邏輯，難認有不能辨識行為或欠缺辨識而行為的能力，且文章還虛捏遭人洩漏住址，在返家途中遭不明人士持刀攻擊，因而受傷並報警究辦等內容，足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，影響公共安寧。

法官審酌小芳精神狀況、動機、智識程度等，依散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰新台幣3000元，如不服裁定，得於裁定書送達的翌日起5日內，以書狀敘述理由，提出抗告。

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