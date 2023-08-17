22歲女大生50萬被賣掉「大逆轉」！親吐21字揭現況　行為超神秘

▲22歲女大生50萬被賣掉。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南一名22歲李姓女大生疑似遭50萬元，拐騙到緬甸，女大生家人也證實，她已失聯多日，目前已經報警，等待警方處理中。沒想到，事件很快迎來反轉，女大生現身回應了21字稱，人在昆明，很安全，已聯繫到家里人，相關信息為謠傳。不過，回應後她立馬再度關機失聯，行徑相當怪異。

據《上游新聞》報導，某社交平台上傳的聊天截圖顯示，一名叫「閔閔」的人先是在群裡發消息稱，「昆明出2個人，一個22歲女大學生，一個17歲未成年。」網友私聊「閔閔」時被告知，「女的單出12萬人民幣（約新台幣50萬）」、「明天這兩個我必須送走了」、「中午你那邊安排蛇頭接人」、「上車之後讓蛇頭把手機收了」。

16日下午，有媒體聯繫到疑被拐賣女大生，李女自稱，人在昆明，很安全，已聯繫到家里人，相關信息為謠傳。李女同學張女士稱，已與李女取得聯繫，並視訊通話，「李女在影片中表示自己手機不見了，身分證不見了，但沒有告知具體位置在哪裡，也不肯共享位置。」

16時許，張女士表示，李女報平安的最後時間是在16日14時14分，「她在我們班群組裡報平安以後失蹤了，關機了。」

李女戶籍地所在社區工作人員稱，已經和女生家屬聯繫上，目前不是很清楚女生的下落，「具體是警方在落實，要等他們的調查結果。」

16日17時許，一名接近保山市政府的知情人士透露，目前還未確定失聯女孩的具體位置，「根據警方更新的信息，女孩的手機停在大理，人是在德宏州出現過。具體情況還要等警方調查。」

20時許，保山市永昌派出所警員表示，目前仍在調查核實中，「我們也想盡快找到人。」保山市公安局一名工作人員稱，目前整個事件仍在進一步核實中，「我們也正在全力開展各項工作，更多內容無法答覆。」