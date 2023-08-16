22歲女大生「遭暗黑交易」50萬賣掉！人肉轉運到緬甸…至今失蹤

▲雲南一女大學生疑似被12萬元人民幣販賣到緬北。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南保山市一名22歲女大學生近日遭一個暗黑群組線上交易，疑似被拐到緬甸。消息在社交軟體上流傳，引發眾多關注。網傳聊天紀錄附帶了疑似被騙女生的照片及身分證明。相關信息顯示，李女祝出生於2001年3月，戶籍地在雲南保山市隆陽區永昌街道。

據《潮新聞》報導，8月15日晚，有網友在一名為「緬北佤邦特區《精英部落》」的群聊中，發布疑似販賣人口相關信息。

網傳聊天紀錄顯示，8月3日，一名叫「閔閩」的網友發布了一條「昆明出2個人，一個22歲女大學生，一個17歲未成年，能走匯汪擔保的老闆來」。隨後，一名疑似買家的網友聯繫「閔閩」，對女孩詢價。

雙方在聊天過程中多次提及「豬仔」、「蛇頭」、「偷渡」等詞。「閔閩」稱，22歲女大學生姓李，她的價格為12萬元（約新台幣50萬元），如果不要未成年的男生，就將他留在大陸，只送女大學生出境。「閔閩」最後強調，這兩人明天必須送走，如果想要的話，明天拉群並安排「蛇頭」接人。

根據聊天紀錄中李女的身分證照片，李女是雲南省保山市隆陽區人。

▲網傳聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

16日上午，李女戶籍所在地派出所及社區工作人員表示，女孩已經失聯多日，社區和其家人多次嘗試聯繫未果，「工作人員已經去女孩家查看情況，目前已經報警，等待警方處理。」

派出所工作人員也表示，目前該案件已在核實調查中。

隨著緬甸電信詐騙案頻發，不少網友將此事與其聯繫起來。據了解，人口販賣已經成為跨境電信詐騙犯罪的重要特徵。6月7日，國際刑警組織公布了一份關於人口販賣的研究報告，並向包括緬甸在內的195個成員國發出橙色通報，提醒各國警惕由電信詐騙引起的人口販賣。國際刑警組織秘書長尤爾根·斯托克說，最初的區域性威脅，已經演變為全球性的人口販賣危機。

▼照片顯示，女生手持身分證。（圖／翻攝自微博）