失智男深夜向小吃攤乞食　暖警自掏腰包提供宵夜並護送返家

▲男子今天凌晨在小吃攤前向業者乞食，被帶至派出所後員警確認其身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區潘姓男子今（18）日凌晨現身在龍潭區中豐路小吃攤，疑似腹餓難耐向業者乞求給予食物，一旁用餐市民察覺潘男飢餓難耐，詢問住址姓名都無法回答，直覺可能走失送其到附近的聖亭派出所，員警察覺潘男有異狀，除代為購買餐點讓其果腹外，查出其住在10公里外的平鎮區，隨即護送返家，家人指稱，潘男趁家人都入睡後溜出散步，所幸警方及時送回，避免發生意外。

龍潭警方指出，75歲的潘姓男子今天凌晨2時許被發現在龍潭區中豐路，向路旁小吃攤乞求給予食物果腹，現場用餐民眾詢問潘男住在何處，為何深夜出門？潘男遲遲無法表達身分與住處，好心民眾察覺潘男疑似失智，隨即將其送帶至附近聖亭派出所，請求警方協助。

▲桃園市平鎮區潘姓男子今天凌晨在中豐路小吃攤前向業者乞食，龍潭警方代購餐點供其果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、劉憬霖與警專實習生鄭政儒3人，得知潘男狀況，警員劉立夫自掏腰包購買餐點提供潘男果腹，潘男食用餐點後情緒穩定，勉強說名字與出生地等資訊，員警比對近百筆資料，依潘男說出住家特徵，確認身分後以電話聯絡上家屬，因家屬沒有交通工具，員警顧及深夜安全親自將潘男以巡邏車送回平鎮住家。

▲桃園市平鎮區潘姓男子今天凌晨在龍潭區中豐路走失，龍潭警方員警護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

家屬感謝員警護送潘男返家後表示，潘男因年紀大了有失智現象，趁全家人熟睡時溜出散步，所幸遇上暖警與熱心民眾幫忙，否則後果不堪設想。感謝員警及時協助讓潘男安全返家。