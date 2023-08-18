警車剛過15秒！自小客失速撞車行「刷滿一整排」　20機車全毀了

記者沈繼昌／桃園報導

電影「玩命關頭」劇照在桃園真實上演！陳姓男子7月4日凌晨駕駛白色馬自達轎車行經楊梅區中山北路二段，失控「騎上」路旁整排機車，有網友在Youtube上傳這段驚悚影片，眼尖網友發現，事發前15秒鐘才剛剛有警車經過，隨後肇事車輛就失控肇事；楊梅警方調查，陳姓男子肇事後幸未受傷，酒測值為零，疑似車速過快釀禍，現場造成20輛機車受損，警方則在調查肇事原因與後續賠償事宜。

▲桃園市陳姓男子今年7月4日凌晨駕駛馬自達轎車失控撞上路旁整排機車，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今年7月4日凌晨駕駛馬自達轎車失控撞上路旁整排機車，楊梅警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在Youtube平台上上傳一段影片，一輛警車才剛巡邏離開意外現場，約莫15秒後，1輛白色轎車突然騎上路旁整排機車後停住，驚悚畫面猶如電影《玩命關頭》般騎上機車，轎車一度九十度傾斜後隨即停下，但整排機車被撞得東倒西歪，現場慘不忍睹。

▲桃園市陳姓男子今年7月4日凌晨駕駛馬自達轎車失控撞上路旁整排機車，楊梅警方現場處理，受害車主們紛紛到場察看愛車受損情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局交通分隊指出，這起意外世7月4日凌晨2時27分許，發生在楊梅區中山北路二段360號前，20歲陳姓男子駕駛馬自達轎車行經現場時，疑似車速過快失控撞上路旁機車，所幸陳男並未受傷，員警為其進行酒測，酒測值為零，但現場造成20輛機車受損，至於肇事原因有待警方調查釐清，陳男除面臨刑責外，也將負責民事賠償事宜。