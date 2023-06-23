身障男夜間迷途蹲坐路旁發抖　暖警協查身分護送返家

▲龍潭警分局員警昨晚在轄區中興路旁發現袁姓男子蹲坐，察覺袁男無法正常說話與表達身分，經過路人認出其身分，員警護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子昨（22）日晚間獨自外出，但卻迷途蹲坐在龍潭區中興路旁，龍潭警方巡邏車經過察覺，員警上前詢問時，袁男卻無法表達身分與住在何處，幸好有路人經過認出袁男身分，員警查出袁是身障人士，經與其家人確認後，員警護送其安然返回住處。

▲龍潭警分局昨晚在轄區中興路旁發現袁姓男子蹲坐發抖，員警在路人提供訊息確認身分後協助護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局指出，中興派出所警員邱春松、女警冷柔萱2人，昨晚巡邏經過中興路時，發現31歲袁姓男子獨自蹲坐路旁，員警擔下車詢問，儘管天氣炎熱，袁男卻一直發抖，還對員警直喊口乾想喝水。女警冷柔萱立即提供茶水給袁男引用止渴，並細心安撫情緒。

因警查不出袁男身分，剛好駕車經過民眾下車向員警表示，曾在平鎮區某安養中心看過袁男，員警透過電話查詢確認袁男身分，最近暫住龍潭親戚住處，連繫其親戚後立即將袁男帶上車護送回住家。

▲龍潭警分局昨晚護送有身障疾病的袁姓男子返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）



袁男家屬透露，袁男本身有身障疾病，近日因腳部動過手術才行動不便，但袁男昨天趁家人午睡時，獨自外出卻遲未返家，家屬察覺後擔心發生意外，家人在住家附近搜尋整個下午都沒找到人，正準備向派出所報案協尋時，就接獲警方通知，並將袁男平安護送返家，家人都非常感謝警方熱心協助照料，頻頻致意感謝。