男躺路邊「人腿分離」　路人嚇壞報警！原來是義肢啦

記者高堂堯／南投報導

南投市53歲許姓男子因車禍截肢、左腳裝有義肢，日前深夜與友人飲酒後被朋友載回家時，卻發現手機及住家鑰匙都沒帶，有家歸不得，又因不勝酒力、躺在馬路旁呼呼大睡，義肢也掉在身邊，因光線昏暗、「人腿分離」的畫面險些嚇壞路人，所幸光明派出所巡佐廖偉智、警員林高本接獲民眾報案，最後協助許男安全返家。

▲酒醉阿伯義肢掉落、躺臥路旁嚇壞路人，獲中興分局暖警協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方指出，當時到場了解，只見許男滿身酒氣躺在馬路旁呼呼大睡，義肢脫落一旁，喚醒許男後，他表示女兒住在頂樓，但經警方敲門及呼喊均無人回應，因夜深人靜，為免大聲喊叫影響居民休息，便往住家內察看，發現玻璃門內停放一台重機車，通報值班員警協助查詢車籍資料，得知許母住在南投市彰南路。

由於許男行動不便、左腳裝有義肢，且屬於泥醉狀態，儘管他向員警表示無須警方協助，自己可以坐在門口、等到天亮女兒起床，但警方擔心他酒後失溫且行動不便，便與其母聯繫，載送他到母親住處休息，家屬感動地表示，非常感謝中興警分局員警們，不然真不知會發生什麼意外。

中興警分局長侯興龍呼籲，民眾飲酒應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己深受危險，也讓家人擔心；若有困難時，警察也會盡其所能給予關懷和協助。