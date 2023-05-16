　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男躺路邊「人腿分離」　路人嚇壞報警！原來是義肢啦

記者高堂堯／南投報導

南投市53歲許姓男子因車禍截肢、左腳裝有義肢，日前深夜與友人飲酒後被朋友載回家時，卻發現手機及住家鑰匙都沒帶，有家歸不得，又因不勝酒力、躺在馬路旁呼呼大睡，義肢也掉在身邊，因光線昏暗、「人腿分離」的畫面險些嚇壞路人，所幸光明派出所巡佐廖偉智、警員林高本接獲民眾報案，最後協助許男安全返家。

▲酒醉阿伯義肢掉落、躺臥路旁嚇壞路人，獲中興分局暖警協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲酒醉阿伯義肢掉落、躺臥路旁嚇壞路人，獲中興分局暖警協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方指出，當時到場了解，只見許男滿身酒氣躺在馬路旁呼呼大睡，義肢脫落一旁，喚醒許男後，他表示女兒住在頂樓，但經警方敲門及呼喊均無人回應，因夜深人靜，為免大聲喊叫影響居民休息，便往住家內察看，發現玻璃門內停放一台重機車，通報值班員警協助查詢車籍資料，得知許母住在南投市彰南路。

▲酒醉阿伯義肢掉落、躺臥路旁嚇壞路人，獲中興分局暖警協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於許男行動不便、左腳裝有義肢，且屬於泥醉狀態，儘管他向員警表示無須警方協助，自己可以坐在門口、等到天亮女兒起床，但警方擔心他酒後失溫且行動不便，便與其母聯繫，載送他到母親住處休息，家屬感動地表示，非常感謝中興警分局員警們，不然真不知會發生什麼意外。

中興警分局長侯興龍呼籲，民眾飲酒應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己深受危險，也讓家人擔心；若有困難時，警察也會盡其所能給予關懷和協助。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感
烏克蘭「最高法院」院長被捕　沙發上鋪滿美鈔現金
不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　
快訊／林書豪是否續留　鋼鐵人總經理發聲了
男騎士「插進聯結車」！保命安全帽是這款
安心亞拎3愛馬仕古董包　「新入手管道曝光」保證真包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園機場一天兩起糾紛　航警意外揪出2名通緝犯

保命安全帽是這款！24歲騎士「撞掛」違規聯結車　僅擦傷關鍵曝

男躺路邊「人腿分離」　路人嚇壞報警！原來是義肢啦

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

停車場上坡小貨車「倒退嚕」　狠撞後面特斯拉！這下賠慘了

麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

桃園機場一天兩起糾紛　航警意外揪出2名通緝犯

保命安全帽是這款！24歲騎士「撞掛」違規聯結車　僅擦傷關鍵曝

男躺路邊「人腿分離」　路人嚇壞報警！原來是義肢啦

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

停車場上坡小貨車「倒退嚕」　狠撞後面特斯拉！這下賠慘了

麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

改善行人地獄惡名　市議員徐其萬出點子：路口放置警示小旗

賴清德青年座談拋棒球梗談和平　「別放棄跟中國交流的機會」

喉嚨痛1個月！28歲女張嘴「白色爛肉」滿出來　醫一切：是癌症

田中千繪隔16年重回《海角七號》拍攝地！爸爸首訪屏東：他誇獎到不行

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

睽違27年英國前首相晚間抵台　承諾「盡所能確保台灣未來自由民主」

第三階段「公費猴痘疫苗」明開打！北市逾7200名額可接種

中信不放棄純網保　金管會：年底前會評估開放

TRX SUMMIT TAIWAN 31日登場　小清新文姿云參訓

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

挖呀挖正妹老師0濾鏡曝　甜美「鵝蛋臉」變國字臉

社會熱門新聞

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

即／國1北上「小車碰撞賓利」！車頭全爛

惡質藥商捲款潛逃！高雄衛生局出手了

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

新北大橋女子墜橋亡　身分為新北市府某處室主任

國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上G了

騎士撞聯結車傷勢曝！網友喊命大

男走斑馬線遭撞滾2圈　23秒驚悚片曝

6師逼死學生案　教官又被控性騷

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

揭教官性騷13次　女學生血淚控訴曝

更多熱門

相關新聞

2遊客駕充氣小艇遊恆春海域　體力不支海巡救援

2遊客駕充氣小艇遊恆春海域　體力不支海巡救援

2名遊客在屏東縣恆春萬里桐海域自駕充氣式小艇遊憩，由於陣風相當大，被海流往外帶，體力透支，無法返回岸際，恆春海巡隊獲報出動巡邏艇前往順利上艇，結束一場虛驚。

沒喝卻爛醉！德州罕病男「體內自動釀酒」

沒喝卻爛醉！德州罕病男「體內自動釀酒」

維管費喊漲40%！傳衛武營不買單「關6號出口」

維管費喊漲40%！傳衛武營不買單「關6號出口」

新北民宅車庫赫見2條錦蛇！專家搏鬥1小時抓到了

新北民宅車庫赫見2條錦蛇！專家搏鬥1小時抓到了

騎士撞聯結車傷勢曝！網友喊命大

騎士撞聯結車傷勢曝！網友喊命大

關鍵字：

酒醉路倒義肢暖警救援影音

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

林書豪後天離台　坦言心很累

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

金曲獎34／完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面