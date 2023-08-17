財色雙騙30名女業務！她剛入行慌了...急找長官意外揪出超級男蟲

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵最少9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

43歲男子洪魁斈有高中學歷，卻憑著天花亂墜的口才分飾北部各大金融行庫總行處長、銀行VIP客戶兩角。以渣男PUA話術「絕密招待VIP客戶」「絕對要全力配合」才能升官加薪，誘騙超過最少30名女銀行員、女業務招待他長期出遊、租車購物消費，其中至少有9名女銀行員被騙上床，其中一名女銀行員被騙「獻身」招待VIP性侵超過30次，但未料卻栽在一名初出社會的金融機構女業務手上，關鍵在於該女「從未交過男朋友」堅拒就範，而且接待貴客3天花費5萬信用卡就快刷爆，硬著頭皮向總行查證後才揭穿騙局，怒向警方報案力揪渣男。

曾打零工、當過快遞送貨員的洪魁斈（43歲、目前詐欺、毒品、性侵通緝在案）早在2012年就以假冒知名健身俱樂部的總公司副理，當時謊稱大股東願以25萬元包養，自己分飾總公司高管和大股東騙健身房女教練和工讀的女大生上床，被「借錢投資」而遭性侵被害人多達數十人，但因詐術騙色司法實務上舉證不易，後來洪男僅被判刑一年。

但洪男出獄後仍持志不改，繼續以話術分飾多角的方式詐騙，只是把狼爪從健身圈改向金融界，洪男以分飾行庫總行處長、總經理高層、VIP客戶方式，利誘或以職權暗示基層女銀行員要順從VIP客戶的要求，「損失這個客戶，會造成行庫非常大的損失」，不少被害女行員因此誤認總行高層下達「招待VIP潛規則」命令，不僅白天招待美食陪出遊、晚上還陪睡而人財兩失。

其中有一名某知名行庫正妹女業務因此招待洪男長達半年，期間陪睡遭騙性侵超過30次。但洪男深諳金融業封閉重視形象風格，更多被騙色女行員或業務接到警方查證電話都拒絕接受調查，也不願出面指證，寧可息事寧人也不願自己遭騙財騙色的情事在行庫內傳開，檢警估計潛在遭騙色女行員不在少數。

但洪男夜路走多終踢到鐵板，一名剛到銀行任職的女業務也遭洪男以上述手法約出招待，但因小資女剛入行存款無多，招待專啃銀行OL的洪男僅3天就把信用卡5萬元額度刷爆，她也因此急著想找「總行長官」詢問如何核銷欠款，加上小資女尚未談過戀愛，對於男女關係把持甚嚴，情急之下就直接致電總行找處長求助，行騙金融圈騙財色達數十人的洪男犯行就此曝光。

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