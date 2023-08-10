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社會 社會焦點 保障人權

快訊／黑幫懸賞6000萬「處理」洗錢大亨　武裝重兵戒備嚴防劫囚

記者張君豪／台北報導

刑事局追捕88會所幕後經營者、洗錢大亨郭哲敏工作總算開花結果！經檢警認定郭觸犯銀行法、洗錢防制法、詐欺甚至策畫擄走小弟打斷腿等惡行的郭哲敏，分持台灣、柬埔寨護照潛逃海外9個月後，7月27日在泰國曼谷豪宅內遭台泰警方突襲逮捕，台灣刑事局、調查局幹員在10日上午押解郭男搭機返台，下午近4時許郭哲民在警調重兵押解下抵達桃園國際機場，剛下飛機警調人員立即宣告他觸犯罪名及涉案相關權利後，依法將他逮捕，接著移送新北地檢署歸案。

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（圖／記者張君豪翻攝）

 ▲檢警押解洗錢大亨郭哲敏抵台，為防止劫囚，警調派出武裝重桃園機場接手押解任務。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣警調包含刑事局、調查局均出動除暴特勤隊、調查局特勤隊等專業特警，由於外傳郭哲敏侵吞各路人馬巨款一走了之，因此有黑幫兄弟懸賞200萬美金（約台幣6000多萬）花紅要「處理」郭哲敏，因此警調在大批全副武裝的特警戒備下，將郭男直接押解到到新北地檢署，以防止可能的劫囚行動，預計檢察官將直接開庭偵訊，釐清郭所涉洗錢、銀行法、詐欺、妨害自由等多件矚目刑案。

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（圖／記者張君豪翻攝）

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