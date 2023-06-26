獨／股長遭控佔公務車位近2年　基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

▲北捷公司陳姓股長遭指控長期占用北捷電梯股公務車位長達1年9個月，圖為爆料人蒐證畫面。（圖／民眾提供，下同）

記者張君豪／台北報導

台北捷運公司員工爆料，時任電梯股陳姓股長利用疫情期間以「異地辦公分流」名義，長期占用捷運公司電梯股位於新北市中和區中山路「華隆經貿廣場」地下二樓的公務車位。爆料者指出，陳姓股長從2021年5月疫情異地辦公開始，長期霸佔北捷一個月向民間支付4500元租金的公務車位作為私人上下班停放用，甚至疫情結束後，陳姓股長仍以「防疫安全」當理由，繼續占用公務車位。

看不下去的北捷員工出面爆料：陳股長從2021年5月占用該公務車位，直到2023年1月底經內部檢舉調查，及台北新北捷運公司交接業務移撥後才歸還該公務車位，占用期間長達1年9個月期間，等同侵吞北捷公司租賃車位公帑高達94500元。

甚至當初北捷施工同仁發現公務車位門禁卡不翼而飛，陳股長直接坦承取走，但辯稱「有需要可以直接跟他拿」，但電梯股施工車輛自此只能停到南機場公務車位，原本的電梯股橋和站維修駐點公務車位則直接變成陳姓股長的私人車位，北捷員工質疑股長爽佔用公務車位、長期免費停車，慷納稅人之慨。



▲北捷公司陳姓股長遭員工指控長期占用北捷電梯股公務車位長達1年9個月，北捷維修端工務車得繞路停放。

北捷員工私下向《東森新媒體ETtoday》記者透露：市府與捷運公司常與員工宣導「北捷員工值勤時間為廣義公務員，三令五申要求工作需中立不得收賄圖利」但公務車位為市府租賃產權，租金都是市民稅金，為何整個捷運公司只有陳姓股長可佔用公務車位，且員工多次向北捷公司法務、政風機關檢舉均未獲下文。

甚至爆料員工質疑，陳姓長官長期佔用公務車位作為私人停放使用，已有觸犯刑法業務侵占罪之嫌，甚至北捷員工循內部管道投訴後，事後遭陳姓股長約談揶揄，「你們投訴最後還不是我來處理，有甚麼用？」

台北捷運公司回應：經查因陳姓當事人職務，須因公往返環狀線南機場及橋和站。陳姓股長僅在工程救險車未停放時，因公務需求使用公務停車位，並未排除工程救險車停放之權利，「依現有事證尚難逕認，陳股長有故意為自己不法利益而為之竊佔行為」。

北捷公司說法與員工投訴檢舉蒐證內容差異太大，且台北捷運公司今年初把環狀線移撥給新北捷運公司，新北捷運公司回應：陳姓股長遭指控是在北捷任內發生，新北捷對佔用公務車位案件並不清楚。

對於陳姓股長爽佔北捷公務車位長達1年9個月，北捷竟查無不法，檢舉員工無奈抱怨，「這不就是官官相護，遵守規定的員工都是笨蛋。」

【其他新聞】

►獨／美商富淳驚爆領導狠坑下線！百人被騙2040萬 公司急補破網

►獨／富淳領導坑詐2招曝！拖妻子和小三下水 連中風身障也沒放過

►2人已報案！RISU社團外流私密片 「台版9號房」警擴大偵辦

