　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫結盟走私！泰國茶藏1.3億大麻花　首腦帶傳播妹開房被壓制在床

記者張君豪／台北報導

刑事局16日宣布破獲四海幫、竹聯幫跨國走私，以假泰國茶葉夾帶市價1.3億元大麻花62.1公斤毒品案，刑事局會同關務署共組專案小組監控，陸續逮捕收件人、黑幫集團成員共10人到案，將持續深入溯源追查幕後金主。

▲刑事局16日宣布破獲竹聯、四海幫成員從泰國進口62.1公斤大麻花市價逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局16日宣布破獲竹聯、四海幫成員從泰國進口62.1公斤大麻花市價逾億。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局為監控此跨國運毒集團，會同台北市刑大、大安、松山、萬華、士林、文山一警分局、新北市板橋、蘆洲分局、桃園市八德分局、基隆市第四分局、刑大、保警第三總隊、桃園海巡隊共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

▲刑事局16日宣布破獲竹聯、四海幫成員從泰國進口62.1公斤大麻花市價逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在7月初接獲關務署通報，攔查跨國郵包發現一批從泰國寄回台的茶葉內藏有大麻花，專案小組實施預防性攔查，發現內有總重62.1公斤，市價高達1.3億的高品質大麻花。

警方7月上旬逮捕大麻花郵包收件者林男等3人，拘提擔任運毒集團司機的楊男、居間聯繫的陳男，及接運毒品上手宗男等4人，經分析研判後，該大麻花運毒案件為台灣黑幫集團所為，利用分層轉手方式領取大麻郵包，藉此規避警方查緝，警方鎖定幕後母姓、谷姓男子兩人涉案。

▲刑事局16日宣布破獲竹聯、四海幫成員從泰國進口62.1公斤大麻花市價逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

經追查發現，母姓男子（26歲、殺人未遂等多項前科）為四海幫海壢堂成員、古男（21歲）為竹聯幫信堂成員，警方在7月25日發動第二波查緝行動，拘提兩名黑幫主嫌到案，其中母姓主嫌當時正桃園市莊敬路外帶傳播妹開房，遭警員破門攻堅當場壓制逮捕。警方偵訊後母、古兩人對案情均不吐實，訊後依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送北檢偵辦。

包含母姓、古姓主嫌等6人因對案情均不吐實遭收押禁見，但因該集團有3名未成年共犯，警方依相關規定移送少年法庭審理，全案目前正擴大偵辦中。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年　基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

ET快訊
快訊／林秉聖拒加盟攻城獅　中華籃協發聲
快訊／已婚處長自爆亂搞3女　群創回應了
降雨高峰時間點出爐
為了送女友登機！男子「買機票不搭機」當場被抓　最重恐關2年
大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵
快訊／民進黨不忍了！　宣布告館長　
快訊／林秉聖拒加盟攻城獅　原母隊中信特攻回應了
喊「兩年來都有證據」　館長：民進黨、寶和會有關係就是證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啪完人妻丟包超商…他挨告性侵曝「超盤真相」！買化妝品又要金戒

包廂吵到戶外！K歌一言不合變K人　北市信義區濺血警出動快打

單身女墜愛情陷阱！血汗錢獻阿娜答　警肉身擋車勸2hrs...被嫌雞婆

少女IG「吞精喝尿」對話嚇壞家人！現役軍人四度拐上床下場曝

替20歲小鮮肉半套…按摩姨剛完事就G了！2男「緊揪毛巾遮鳥」嚇壞

強索性招待！還拿賄款買情趣娃娃　「台南最淫貪官」A錢手法曝

少女打工被淫辱32次！色老闆讚「喇G第1名」　一原因免賠百萬

黑幫結盟走私！泰國茶藏1.3億大麻花　首腦帶傳播妹開房被壓制在床

稱李沐晴「吃別人的男友和老公」　蘿莉塔判賠10萬確定

過年街頭被酒瓶砸頭...女險喪命　「魔鬼誘犯罪」男思覺失調判3年

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

啪完人妻丟包超商…他挨告性侵曝「超盤真相」！買化妝品又要金戒

包廂吵到戶外！K歌一言不合變K人　北市信義區濺血警出動快打

單身女墜愛情陷阱！血汗錢獻阿娜答　警肉身擋車勸2hrs...被嫌雞婆

少女IG「吞精喝尿」對話嚇壞家人！現役軍人四度拐上床下場曝

替20歲小鮮肉半套…按摩姨剛完事就G了！2男「緊揪毛巾遮鳥」嚇壞

強索性招待！還拿賄款買情趣娃娃　「台南最淫貪官」A錢手法曝

少女打工被淫辱32次！色老闆讚「喇G第1名」　一原因免賠百萬

黑幫結盟走私！泰國茶藏1.3億大麻花　首腦帶傳播妹開房被壓制在床

稱李沐晴「吃別人的男友和老公」　蘿莉塔判賠10萬確定

過年街頭被酒瓶砸頭...女險喪命　「魔鬼誘犯罪」男思覺失調判3年

上任後首次！張善政8／18啟程訪美　率隊「回娘家」訪問Google

快訊／林秉聖陷合約糾紛　中華籃協確認將介入調停

啪完人妻丟包超商…他挨告性侵曝「超盤真相」！買化妝品又要金戒

包廂吵到戶外！K歌一言不合變K人　北市信義區濺血警出動快打

恰總讚林逸翔打擊協調佳擁快腿　自培補強告一段落

土屋太鳳元旦閃婚「寶寶平安出生」！產後3個月就上工…火速復出

群創已婚處長自爆不正當男女關係　公司：若違法以最高道德標準處理

獨／蔡嘉茵「半夜做人」太大聲！管理員開罵　曾敬驊睡覺驚被鬼看

公牛一直頂！鬥牛士遭連續「拋飛空中」重摔　下面被頂到受傷

重點是健康！　葉總：徐若熙最快8月底上一軍

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

王陽明開箱900萬BMW

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

即／收賄接受性招待　台南淫官陳凱凌判8年

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

紅綠燈鏽斷砸婦致癱　800萬和解　

雲林逆子縱火奪3命！4歲弟招魂擲筊3次才聖杯

桃園大雨！大園蘆竹觀音積水及膝

桌遊競技場藏賭　4辣妹荷官服務1賭客

更多熱門

相關新聞

高雄法官認毒販被上銬是錯誤　刑事局硬起來：嚴正抗議

高雄法官認毒販被上銬是錯誤　刑事局硬起來：嚴正抗議

日前高雄地方法院111年度原訴字第10號判決，一販毒犯嫌於製作警詢筆錄因員警使用手銬戒護，居然遭地院法官認為屬於不正方法，因此認定取得犯嫌之自白不具任意性，並衡酌證人證詞前後矛盾等因素，最後判決犯嫌無罪一案。

洗錢大亨海外軌跡曝　「郭友友」爭相探視

洗錢大亨海外軌跡曝　「郭友友」爭相探視

即／6000萬「處理」洗錢大亨　武裝重兵嚴防劫囚

即／6000萬「處理」洗錢大亨　武裝重兵嚴防劫囚

洗錢大亨忘了名模女友　高檔台妹伴遊+爽住六星豪宅

洗錢大亨忘了名模女友　高檔台妹伴遊+爽住六星豪宅

超偶歌手男友再捲詐欺　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

超偶歌手男友再捲詐欺　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

關鍵字：

刑事局偵三大隊大麻花泰國茶竹聯幫四海幫

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面