黑幫結盟走私！泰國茶藏1.3億大麻花　首腦帶傳播妹開房被壓制在床

記者張君豪／台北報導

刑事局16日宣布破獲四海幫、竹聯幫跨國走私，以假泰國茶葉夾帶市價1.3億元大麻花62.1公斤毒品案，刑事局會同關務署共組專案小組監控，陸續逮捕收件人、黑幫集團成員共10人到案，將持續深入溯源追查幕後金主。

▲刑事局16日宣布破獲竹聯、四海幫成員從泰國進口62.1公斤大麻花市價逾億。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局為監控此跨國運毒集團，會同台北市刑大、大安、松山、萬華、士林、文山一警分局、新北市板橋、蘆洲分局、桃園市八德分局、基隆市第四分局、刑大、保警第三總隊、桃園海巡隊共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

警方在7月初接獲關務署通報，攔查跨國郵包發現一批從泰國寄回台的茶葉內藏有大麻花，專案小組實施預防性攔查，發現內有總重62.1公斤，市價高達1.3億的高品質大麻花。

警方7月上旬逮捕大麻花郵包收件者林男等3人，拘提擔任運毒集團司機的楊男、居間聯繫的陳男，及接運毒品上手宗男等4人，經分析研判後，該大麻花運毒案件為台灣黑幫集團所為，利用分層轉手方式領取大麻郵包，藉此規避警方查緝，警方鎖定幕後母姓、谷姓男子兩人涉案。

經追查發現，母姓男子（26歲、殺人未遂等多項前科）為四海幫海壢堂成員、古男（21歲）為竹聯幫信堂成員，警方在7月25日發動第二波查緝行動，拘提兩名黑幫主嫌到案，其中母姓主嫌當時正桃園市莊敬路外帶傳播妹開房，遭警員破門攻堅當場壓制逮捕。警方偵訊後母、古兩人對案情均不吐實，訊後依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送北檢偵辦。

包含母姓、古姓主嫌等6人因對案情均不吐實遭收押禁見，但因該集團有3名未成年共犯，警方依相關規定移送少年法庭審理，全案目前正擴大偵辦中。

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