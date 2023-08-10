洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

▲郭哲敏在台灣警方監控下被押解前往泰國收容所。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局追捕88會所幕後經營者，洗錢大亨郭哲敏工作總算開花結果；經檢警認定觸犯銀行法、洗錢防制法、詐欺甚至策畫擄走小弟打斷腿等惡行的郭哲敏，分持台灣、柬埔寨護照潛逃海外9個月後，7月27日在泰國曼谷豪宅內遭台泰警方突襲逮捕，並在今天押解返台歸案，其逃亡海外的「軌跡」曝光了！

據了解，郭哲敏去年在檢警偵辦洗錢案收網前夕，匆忙訂購飛往美國紐約的機票後，自此逃往美國下落不明，幕後有高人指點的他，似乎預料到台灣司法機關會以註銷護照阻擋他潛逃留滯國外，不久又搭機專程到柬埔寨「考察商務」，經當地台商引薦當地政要，並斥資約數百萬元新台幣在當地置產，還參加柬國投資移民計畫，順利拿到柬埔寨護照。

這段期間，郭哲敏曾飛往新加坡、馬來西亞等國，更數度往返柬埔寨、泰國兩地，檢警懷疑他可能已持有虛擬貨幣錢包，或者利用往日地下匯兌的管道人脈，將大批詐欺被害人、洗錢贓款在東南亞各國進行洗錢、脫產行為。

郭哲敏人脈有多雄厚？他7月27日經台泰警方展開聯合拘捕行動中落網，依泰國法律相關規定，外國人涉及境外犯罪，須押解泰國移民局收容所收容後，靜候遣返國家循外交司法管道辦理相關手續遞解出境。

結果包括泰國、柬埔寨兩地，有多位自稱「郭的民間友人」紛赴泰國移民局收容所要會見在押的郭哲敏，但因泰國收容所規定，只有收容人親屬及委託律師可申請會見訪談，因此這些擔憂郭哲敏收監安危的「郭友友」均被擋在門外，期間只有台灣警調辦理郭哲敏遣返作業的相關人員可以進入收容所監控郭嫌。

離奇的是，包含郭哲敏最信任的女帳房陳品言，貼身親信「小安」張旭昇，在郭哲敏逃離台灣後，陳品言也搭機逃亡東南亞柬埔寨當地藏匿，小安則選擇跑路在台灣境內竄逃。但身為郭哲敏洗錢集團最重要的兩名幹部，卻均在郭落網消息曝光的同一天選擇出面投案。

郭哲敏落網，集團兩大台柱同天投案，檢警研判可能是郭逃亡海外期間，旗下兩名重要幹部已完成約定任務，懷疑他們可能協助洗錢隱匿犯罪所得，或者幫忙銷毀重要的犯罪證據，至於外傳陳品言攜帶集團絕密內帳投案，檢警則低調不願證實。

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