捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

記者張君豪／新北報導

新北市汐止大同路二段一檳榔攤23日晚間9點多發生一起傷害案件，起因是31歲陳姓男子日前遛狗行經檳榔攤，不料愛犬遭老闆飼養的黑狗咬死。當下他雖報警提出傷害、毀損等告訴，但仍難忍愛犬喪命之痛，於是駕駛休旅車衝撞檳榔攤，並下車拿球棒痛毆楊姓老闆。

▲陳男不滿愛犬遭對方飼養黑狗咬死，事後駕車衝撞檳榔攤並打傷黑狗飼主。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方獲報到場後，發現陳男因不滿日前愛犬遭咬死後，之後開休旅車衝撞檳榔攤大門，並拿鋁棒攻擊檳榔攤楊姓老闆，造成檳榔攤毀損、楊男手臂受傷。陳男為了愛犬事後報復行徑，猶如好萊塢電影《捍衛任務》情節。

警方到場見衝突難以化解，出動快打警力共8名員警，當場逮捕砸店、施暴的陳男，但陳嫌因情緒激動，有換氣過度情況，經警方戒護後送往汐止國泰醫院檢查治療。

警方表示，陳男愛犬遭咬死一案日前已經提告，但陳嫌仍難忍愛犬死亡，事後駕車衝撞檳榔攤並持鋁棒砸店，目前楊姓業者已反告陳嫌傷害、毀損，警方訊後依兩罪嫌將陳男移送士林地檢偵辦。

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