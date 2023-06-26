耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

▲北市警證實耀樂正式報案提告炎亞綸涉嫌性侵偷拍。（圖／記者湯興漢攝）

記者張君豪／台北報導

知名抖音男網弘「耀樂」日前出面指控他未成年16歲時，遭藝人炎亞綸性侵並拍下性愛影片，事後被害網紅21日召開記者會對外指控炎亞綸偷拍性愛影片，士林地檢署當天根據被害人指控部分，認定有違反《兒少性剝削防制條例》主動分案調查。

被害男網紅「耀樂」24日傍晚在自己IG限動表示「今天已到案配合調查，一切靜待司法調查」對此婦幼隊證實已完成被害人報案、警詢筆錄，將靜候檢察官指揮約談炎亞綸到案說明。



北市婦幼隊透露，目前該案如耀樂指控內容屬實，炎亞綸性侵未成年對象並拍下影片將依未來調查進度，釐清炎亞綸是否觸犯性侵害、兒少性剝削防制條例等罪，其涉案關鍵在於耀樂遭性侵偷拍的關鍵影像是否屬實。



另外警方也指出，炎亞綸與耀樂關鍵性愛影片對案情發展會起決定性關鍵。例如影片是以固定視角拍攝，則係炎亞綸自己動手涉偷拍、未經同意拍攝、性侵害等問題，如果是有第三者在場協助拍攝，案情則會變成炎亞綸夥同共犯共同觸犯致使少年拍攝性愛影像，將觸犯兒少性剝削防制條例，將可處3年以上10年以下重罪。

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