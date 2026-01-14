海牛文化推手殞落！「海牛校長」魏清水辭世　享年58歲

▲催生海牛文化推手魏清水1月3日因病逝世。（圖／翻攝自魏清水臉書）



全台僅存的「海牛文化」痛失重要守護者！彰化縣傳統知識與實踐「海牛文化」的保存者、被譽為「海牛校長」的魏清水先生，於本月3日辭世，享年57歲。縣長王惠美今（14）日親赴二林鎮告別式會場悼念，並頒發褒揚狀，感念他長年對保存與推廣芳苑潮間帶牛車採蚵文化的卓越貢獻，場面莊嚴肅穆。

▲縣長王惠美頒褒揚狀。（圖／民眾提供）

從一人一牛到成立「海牛學校」守護瀕危傳統

魏清水出生於1969年，早年曾北上工作，但心中始終牽掛著家鄉芳苑的潮間帶風景與童年記憶中的海牛，2002年他毅然返鄉，因不捨見證漁村歷史的海牛因機械化而逐漸消逝，便積極向村內耆老請教海牛的飼養、訓練技術，以及傳統的牡蠣養殖法。

憑著一股傻勁與熱情，魏清水於2003年組建了「芳苑海牛車隊」，從最初的一人一牛開始，每日堅持親自割草餵牛、駕牛車下海載蚵，重現即將消失的傳統勞作模式。他不僅復興技藝，更進一步將漁業技能轉化為生動的環境教育，創立了全台獨一無二的「海牛學校」，開放民眾體驗，讓這項珍貴的無形文化資產得以被看見與傳承。

化文化危機為轉機

面對社會變遷、機械採蚵車的取代，以及疫情對觀光體驗的衝擊，魏清水從未退卻。他總是強調：「沒有文化扎根，產業無法長久。」他致力將海牛文化從傳統漁法提升為深度的文化體驗與環境教育，積極帶領所屬團體參與各項推廣活動，用行動展現對家鄉土地的熱愛，也讓「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」在民國109年，成功登錄為國家級「傳統知識與實踐類」無形文化資產，成為全國第四個此類別的文化資產。

縣府與協會攜手延續海牛精神

魏清水的驟然離世，是彰化文化界的一大損失。彰化縣文化局表示，魏清水校長一生守護潮間帶，其精神將永存於彰化的文化史冊。文化局除主動協助家屬申請急難救助，也已向文化部申請補助，針對海牛文化推動保存維護計畫。農業處則指出，目前芳苑的海牛僅存約10隻，彰化縣政府除了輔導「芳苑鄉海牛觀光協會」持續進行保育工作，也透過舉辦國際海牛文化節等活動，努力讓這項獨特的潮間帶文化能夠永續傳承，不負魏清水校長畢生的心血與期盼。